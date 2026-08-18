Tornada a l’escola a Catalunya: es manté la vaga per al 8 de setembre, primer dia de classe
Ustec veu «complicat» poder desconvocar la protesta atès el poc marge de temps
Regió7
La portaveu d’USTEC, el sindicat majoritari a l’escola pública catalana, Iolanda Segura, veu complicat que es desconvoqui la vaga prevista per al 8 de setembre, primer dia de curs als centres educatius de Catalunya, i ha denunciat que no hi ha negociació amb el Departament d’Educació. «Vam tenir una trobada amb la consellera a principis de juliol i no hem tornat a tenir més notícies, tot i que li vam traslladar que era necessari obrir negociacions», ha dit Segura en declaracions a RAC1, on ha constatat que la desconvocatòria és «complicada també pel poc marge de temps i perquè la qüestió és de gran importància».
Segura ha enumerat diverses qüestions que s’han de negociar, entre les quals hi ha el desenvolupament de l’acord subscrit amb CCOO i UGT i el que es va tancar a final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè va ser rebutjat en una consulta als docents. «És molt difícil reconduir-ho abans del dia 8, però és important que comencem a asseure’ns a negociar i anem avançant en tots els fronts», ha dit la portaveu del sindicat, que ha lamentat que Educació pugui pensar que amb «el que s’ha signat ja n’hi ha prou».
En tot cas, si es produís algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu, a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8. «Els temps són molt ajustats, però ja veurem. El Govern ha de posar molt de la seva part per reconduir una crisi greu», ha conclòs.
Sense excursions ni colònies
Després de les 23 vagues durant el primer semestre de l’any —26 si se sumen les tres de les escoles bressol—, repartides per tot Catalunya i amb quatre jornades de vaga a tot el territori —una en el primer cicle de mobilitzacions i tres en el segon—, el nou curs no començarà de manera més tranquil·la.
A més de l’anunci de la tardor calenta, 1.335 escoles i instituts públics de Catalunya, una vuitantena a la regió central, mantenen la seva adhesió al manifest ‘Aturem les sortides i les colònies’, en què els centres assenyalen que no faran activitats fora del centre educatiu —i encara menys fora de la seva jornada laboral— durant aquest pròxim curs.
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- El nou projecte de Messi: un restaurant de milaneses a una hora de Manresa