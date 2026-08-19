Inauguració nostàlgica
Quatre joves reobren a Barcelona un quiosc de barri de tota la vida i el fan viral
Diaris, revistes i cromos amb cafè d’especialitat ‘to go’. Així és Fred, un nou «cafè & quiosc» entre Diagonal i Nàpols amb esperit nostàlgic. «Volem conservar els barris com els recordem», prometen els seus fundadors
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Abel Cobos
Obre un nou quiosc. Sí, el típic de barri amb diaris, revistes i col·leccionables a la vista. I sí, ho fa el 2026, en plena era digital. ‘L'Odisea’ de Nolan quedarà en una anècdota al costat de la feina que els espera als seus fundadors. Una aposta valenta amb el nom de Fred (Nàpols, 227), que al seu catàleg de productes, format majoritàriament pels de tota la vida, hi suma cafè d’especialitat per emportar.
Les ments pensants darrere del projecte ja saben com és el camí de l’emprenedor a Barcelona. Entre d’altres, són els rostres visibles de l’hamburgueseria Fast Eddie’s (Carders, 6, i Joaquim Costa, 56). No és estrany que l’anunci de la seva recent inauguració s’hagi fet viral a les xarxes socials, saben el que estan fent: tenen experiència anotant-se vídeos amb milers de reproduccions. A més, afegeixen, han pujat jugar amb la nostàlgia d’aquells que, «en temps de gentrificació», busquen autenticitat.
En aquesta nova aventura se sumen a una moda que, en els últims anys, s’ha multiplicat. La de donar nova vida a quioscos tancats. Ells en van trobar un a Diagonal amb Nàpols, per sota de Sagrada Família. La seva proposta, a diferència de moltes de les últimes reobertures de quioscos, no té al cap reinventar la roda, sinó recuperar la tradició. «El cafè o les revistes de nínxol són només una excusa perquè vinguis», explica Francesco Mori, un dels responsables. La seva aposta forta són els clàssics del quiosc de barri. Des de diaris fins a col·leccionables o revistes del cor.
«Durant els cromos del mundial venia gent a comprar-los i després es quedaven intercanviant-los allà», comenta. Integrar el negoci a l’espai públic i convertir-lo en un espai de socialització com en la seva infància, aquesta és la idea. «Som molt de barri i Fred és una idea molt nostàlgica. Volem conservar els barris com els recordem». Per això, treuen pit, s’enorgulleixen que gent gran del barri els hagi agraït reobrir-lo. «Per fi puc tornar a comprar el diari del matí a peu», els comentava un veí jubilat.
¿Els següents passos? Portar més productes nostàlgics, com els Gormiti i altres ninots col·leccionables. «La fórmula clàssica del quiosc ens permet estar connectats amb el barri», detalla. Una aposta arriscada, en són conscients. «Veurem si és un èxit o es queda en anècdota».
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