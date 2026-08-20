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L’Energètica instal·larà 21 plaques solars a instituts de la Catalunya central

L’objectiu és que totes les teulades dels IES aptes tinguin instal·lacions fotovoltaiques el 2028

Les plaques solars de l'institut de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà

Les plaques solars de l'institut de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà / Energètica

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Regió7 / ACN

Manresa / Barcelona

La Catalunya Central comptarà amb 21 noves instal·lacions fotovoltaiques a les teulades dels instituts en el marc de la campanya que L’Energètica ha iniciat arreu de Catalunya per impulsar l’energia solar als centres educatius. A tot el territori s’instal·laran 234 nous sistemes, que se sumaran als 107 ja executats, fins a arribar als 341 instituts amb plaques solars i avançar cap a l’objectiu que tots els centres viables en disposin l’any 2028.

Així, l’empresa pública d'energia disposarà d’una potència instal·lada sobre les cobertes d’instituts de 56 MW.

Les instal·lacions fotovoltaiques permetran abastir els centres educatius amb energia neta i de proximitat, i també podran distribuir l’energia residual generada cap a altres centres públics situats en un radi de cinc quilòmetres de distància. 

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Amb aquesta tècnica d’autoconsum col·lectiu, comissaries de Mossos d’Esquadra, instal·lacions judicials o Centres d’Atenció Primària propers als centres educatius podran estalviar en energia.

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