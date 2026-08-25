Confinen els veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana per un incendi al nord de Collserola
Una quarantena de dotacions, sis aèries, treballen contra el foc, que afecta 25 hectàrees de terreny forestal
ACN
Protecció Civil ha enviat un missatge d'Es-alert per ordenar el confinament de la població de Torre Baró i Ciutat Meridiana per un incendi al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, tal com ha informat Protecció Civil a X. Els Bombers treballen en el foc, a prop del barri de Canyelles, per sobre de la carretera Alta de Roquetes direcció a Sant Cugat. Hi treballen 19 dotacions terrestres i sis aèries dels Bombers de la Generalitat i 14 dotacions terrestres dels de Barcelona. El foc s'ha declarat després de les 15.30 hores d'aquest dimarts, en una zona de matolls, i afecta de moment unes 25 hectàrees de terreny forestal. El foc ascendeix per un turó i es treballa fonamentalment al flanc dret.
L’Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla d’Actuació Municipal en fase d'alerta. Efectius de la Guàrdia Urbana s’han desplaçat immediatament al lloc dels fets per assegurar el perímetre i regular la mobilitat. Paral·lelament, s’ha emès un avís preventiu a tots els municipis limítrofs amb el parc natural per mantenir la màxima coordinació institucional. S'està col·laborant activament amb les policies locals de Montcada i Reixac i Cerdanyola del Vallès.
En concret, la Guàrdia Urbana efectua talls de trànsit a les carretes d'Horta a Cerdanyola, la del Cementiri de Collserola i la d'Alta de les Roquetes, segons l'Ajuntament. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 380 trucades avisant de l'incendi.
Per motius de seguretat, Rodalies ha informat que els trens de la línia R4 no efectuaran parada a l'estació de Torre Baró fins que la situació quedi normalitzada.
- Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
- Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
- Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
- Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
- Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»