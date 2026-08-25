Junts pregunta al Govern per què no va activar l'alerta pels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès i reclama ajuts
La diputada Montse Ortiz avisa l'executiu que, "davant d'una emergència", "no pot arribar tard ni fallar en informar"
ACN
El grup de Junts al Parlament ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes al Govern per saber per què no va activar l'alerta ES-Alert pels aiguats al Baix Penedès i al Tarragonès de dissabte passat. En el seu escrit, els de Carles Puigdemont reclamen a l'executiu que habiliti línies d'ajudes "urgents" per abordar les "afectacions" en habitatges, establiments i infraestructures. La diputada Montse Ortiz, en declaracions difoses pel partit, avisa el Govern de Salvador Illa que, "davant d'una emergència", "no pot arribar tard ni fallar a l'hora d'informar a la població". Al seu torn, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va argumentar que no es va enviar l'avís perquè el nivell d'alerta era de 4 sobre 6 "i no estava justificat".
Concretament, Junts vol saber els motius pels quals no es va enviar l'alerta de Protecció Civil al Baix Penedès i al Tarragonès. De fet, pregunta al Govern si preveu "modificar" els criteris per activar el sistema ES-Alert "per tenir en compte l'evolució real de l'emergència i les afectacions sobre el terreny" a l'hora d'emetre l'avís.
"El Govern justifica que no s'enviés l'alerta perquè, inicialment, el nivell de perill era de 4 sobre 6, però és que a tres quarts de sis de la matinada el SMC va elevar-lo fins al màxim, sis sobre sis, i tampoc no es va alertar ni informar la població", assegura Ortiz.
També exigeix a l'executiu que "detalli" la informació que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va traslladar a la Direcció General de Protecció Civil durant la matinada dels aiguats, "així com les decisions adoptades a partir de cada avís".
Reclamen una estimació econòmica dels danys
Els de Puigdemont reclamen tenir una estimació econòmica dels danys provocats pels aiguats i saber les actuacions previstes per reparar els desperfectes en infraestructures i equipaments públics.
A més, insten el Govern a aplicar "mesures estructurals" per millorar el drenatge i l'evacuació de l'aigua, especialment en rieres i en zones on carreteres o vies de tren poden posar traves a la sortida de l'aigua cap al mar. De fet, Junts vol saber quines "actuacions" preveu reclamar l'executiu a Adif, "tant per reparar els danys" del temporal com per "executar les actuacions necessàries per reduir el risc d'inundacions" en els municipis afectats.
Així mateix, el grup parlamentari pregunta al Govern si crearà uns ajuts específics per a ajuntaments, perquè puguin reparar equipaments, serveis i infraestructures municipals, i assumir les despeses derivades de l'emergència.
"El Govern d'Illa ha de donar explicacions, assumir les responsabilitats que li pertoquen", assevera Ortiz, que creu que "una millor gestió hauria pogut contribuir a reduir els efectes d'aquest temporal".
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