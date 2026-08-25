Es tanca l'episodi de fortes pluges de dilluns amb gairebé 900 trucades al 112
Els Bombers de la Generalitat han rebut un total de 539 avisos principalment a la ciutat de Tarragona
El SEM ha atès una trentena de persones, cap d’elles greu
Regió7
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest matí l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) un cop finalitzats els avisos de perill per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i resoltes la majoria d’incidències al territori. Així i tot, el pla queda en prealerta per fer el seguiment dels incidents pendents.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les tempestes violentes d’ahir a la tarda van deixar registres molt destacables, com els 88,8 l/m² a Vinyols i els Arcs, els 77,6 a Vila-seca o els 77,4 l/m² a Tarragona. A més, les precipitacions van anar sovint acompanyades de fort vent i pedra grossa de més de 5 cm.
De matinada, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va finalitzar l’avís hidrològic per situació meteorològica adversa al Baix Camp, ja que la situació es trobava normalitzada.
Balanç d’incidències
El telèfon d’emergències 112 ha rebut des de l’inici de l’episodi (dilluns migdia) i fins aquesta matinada un total de 866 trucades, que han generat 559 incidents. Les comarques amb més trucades van ser el Tarragonès, amb 630; el Baix Camp, amb 109; i el Barcelonès amb 28. Els municipis amb més avisos van ser Tarragona (456 trucades); Vila-seca (61); Cambrils (56) i Torredembarra (43). La majoria dels avisos van ser per comunicar inundacions de baixos, caigudes d’arbres i branques i desperfectes en immobles, entre altres incidències.
El Cos de Bombers de la Generalitat ha rebut 539 avisos des de l’inici de l’episodi de tempestes fins a les 12.00 hores d’aquest matí, principalment a la Regió d’Emergències de Tarragona, on n’han rebut 481, dels quals la immensa majoria a la ciutat de Tarragona.
La majoria dels avisos han estat per la caiguda d’arbres i branques que han afectat diversos vehicles a llocs com el passeig Marítim o l'avinguda del Mediterrani de Tarragona. També s’ha rebut l’alerta de caiguda d'arbres a l'AP-7 i a dins de recintes de càmpings, on han causat danys a bungalous i autocaravanes. A Tarragona i el Vendrell, els bombers han assistit a persones amb els cotxes afectats per l'acumulació d'aigua. La resta d'alertes han estat per inundacions i incidents elèctrics.
Per municipis, on els Bombers han rebut més avisos és a Tarragona ciutat, amb 339 avisos, seguit de Cambrils (33), Torredembarra (31), Salou (27) i Reus (20). El gruix dels avisos es van rebre fins al vespre, abans de les 21.30 hores, i durant la nit i fins aquest matí, els Bombers han anat resolent els serveis que quedaven pendents i no revestien tanta urgència. L'afectació a la resta de regions d'emergències ha estat molt menor: 15 a la Centre, 3 a Girona, 12 a Lleida, 6 a Metropolitana Nord i 20 a Metropolitana Sud i 2 a les Terres de l’Ebre.
En el marc del pla INUNCAT, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va rebre ahir dilluns un total de 33 alertes, amb un total de 30 persones afectades a Catalunya. Del total de persones afectades, el SEM va atendre i traslladar a 4 persones que no van revestir gravetat: 2 a l'Hospital de Santa Tecla; 1 a l'Hospital de l'Alt Penedès; i 1 a l'Hospital Vall d'Hebron. Pel que fa a la xarxa viària, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), es manté tallat l'accés a Port Aventura des de l'A-7 a Vila-seca per inundacions.
Per acabar, el servei de Rodalies de Catalunya ja es troba normalitzat al sud del país, amb la circulació restablerta a les línies R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2.
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