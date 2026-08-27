Els Mossos i els Agents Rurals investiguen si un detingut per cremar contenidors a Nou Barris està darrere de l’incendi de Collserola
No es descarta cap hipòtesi, tot i que diverses fonts han informat que tot apunta a una acció humana com a origen de les flames
Germán González
La investigació de l’incendi de Collserola, a càrrec dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals, contempla diversos sospitosos amb antecedents. Un d’ells és un detingut de la Guàrdia Urbana de Barcelona per cremar contenidors a Nou Barris, en un punt situat a menys de 3 quilòmetres de l’origen del foc, segons ha pogut confirmar El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. L’individu va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de detinguts 1 de Barcelona i ha quedat en llibertat, acusat d’un delicte de danys, després d’acollir-se al seu dret a no declarar, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
La Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir dimecres al matí el presumpte autor de la crema d’uns contenidors d’escombraries al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris. Veïns de la zona s’havien queixat els darrers dies perquè s’havien incendiat diversos contenidors. Els agents van localitzar el sospitós, que havia estat identificat per diversos testimonis i duia encenedors a sobre, mentre creuava l’avinguda Meridiana, i el van arrestar al barri de Sant Andreu. La policia municipal acusa el detingut d’haver calat foc dimecres a almenys dos contenidors al carrer de Palamós, en una zona propera a l’incendi de Collserola, que es va declarar dimarts a primera hora de la tarda.
De moment, la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals mantenen un hermetisme total en la investigació conjunta per determinar les causes de l’incendi forestal, declarat dimarts. No es descarta cap hipòtesi, tot i que diverses fonts han informat El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que tot apunta a una acció humana com a origen de les flames, ja sigui provocada de manera intencionada —fet que suposaria un delicte— o accidental.
Fins ara s’està analitzant el punt d’inici del foc, on s’han trobat diversos elements rellevants per a la investigació, i també s’estan revisant les trucades al 112 de veïns i persones que es trobaven a Collserola en el moment de l’incendi. Precisament, diverses d’aquestes persones parlen de sospitosos que sortien de la zona quan van començar les flames. Per això, els agents contrasten les descripcions facilitades per comprovar si coincideixen amb persones amb antecedents per fets similars que tenen identificades.
Un d’ells seria el detingut per la Guàrdia Urbana dimecres, hores després de l’inici del foc de Collserola, a Nou Barris per la crema de contenidors, tot i que no seria l’únic, segons han explicat a aquest mitjà fonts de la investigació. També han remarcat que hi ha algunes imatges que han circulat per les xarxes i que també s’han d’investigar.
La investigació continua oberta i, segons les primeres indagacions, tot apunta que es tractaria d’un incendi provocat. Tanmateix, s’està tractant d’identificar si hi ha algun sospitós que coincideixi amb la informació aportada pels testimonis, ja sigui per la roba que duia o pels trets físics descrits.
El foc va començar dimarts a la tarda a la carretera Alta de les Roquetes, al districte de Nou Barris, i va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana.
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