La campanya de la sega registra 36 incendis directament relacionats amb els treballs de recol·lecció del cereal
Les màquines recol·lectores provoquen 25 focs, un 69,4% del total
ACN
La campanya de la sega ha registrat fins al 15 d'agost un total de 36 incendis relacionats directament amb les tasques de recol·lecció del cereal, la majoria dels quals han afectat a camps de conreu i s'han aturat abans d'arribar a superfície forestal. La majoria de focs han estat causats per les màquines recol·lectores amb 25 incendis, un 69,4%. Tot plegat, en una campanya que s'ha desenvolupat amb uns nivells de perill per sobre dels valors mitjans de forma sostinguda, sobretot a les comarques de Lleida. A aquestes condicions, s'hi afegeix la bona collita i l'elevada acumulació de palla. En comparació a la campanya passada, els incendis provocats per la sega han baixat del 3,5% el 2025 a menys del 3% aquest 2026.
Els treballs de la sega són essencials, però constitueixen una activitat agrària amb risc d'incendi per desenvolupar-se habitualment en èpoques de temperatures elevades, humitats baixes i sobre cereal i restes vegetals fàcilment inflamables. La maquinària pot generar punts calents o guspires per avaries, sobreescalfament, fricció amb pedres o contacte entre elements metàl·lics.
Per reduir aquest risc, els Agents Rurals i el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), despleguen un operatiu especial de vigilància, prevenció i suport al sector agrari en col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). L'operatiu s'ha adaptat a les especificitats territorials: a les comarques de Lleida i a la Catalunya Central s'ha desenvolupat del 2 de juny al 31 de juliol, mentre que a la Conca de Barberà s'ha mantingut de l'1 de juliol al 15 d'agost.
L'incendi que va cremar més superfície va ser el de Guimerà (Urgell), amb 413 hectàrees, produït el dia 8 de juliol per una embaladora. El segueix l'incendi de Talavera (Segarra) amb 102 hectàrees i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. Els 36 incendis han tingut lloc en 16 comarques diferents. La Noguera acumula més casos amb cinc incendis, seguida del Segrià amb quatre, i de l’Urgell, la Segarra, la Conca de Barberà i l’Alt Empordà, amb tres incendis cadascuna.
Màquines recol·lectores implicades en 25 dels 36 incendis
Els 36 incendis van ser causats per diferents equipaments agrícoles com tractors i embaladores, entre altres. Les recol·lectores van estar implicades en 25 dels 36 incendis registrats i, d'aquests, 8 van estar relacionats directament amb el motor o amb elements del sistema d'escapament, com els col·lectors, els tubs d'escapament i, especialment, els catalitzadors i els filtres de partícules, que poden assolir temperatures molt elevades. Els altres 17 incendis es van associar a diferents avaries o incidències mecàniques.
Entre les causes concretes que es van poder determinar hi ha quatre casos relacionats amb la serra de tall, quatre amb fregaments de la pinta o del capçal de tall, un amb l'acumulació de restes vegetals a l'interior de la màquina i un amb el trencament d'un coixinet. En la resta dels casos no es va poder concretar amb prou precisió l'element mecànic que va originar la ignició.
Prop del 90% d'incendis s'originen a partir de les 12h
La distribució horària confirma que la major part de les ignicions de la campanya d’enguany es produeix durant les hores de més insolació i menor humitat del combustible fi, quan la maquinària ja acumula un nombre important d’hores de funcionament diari. En total, 32 dels 36 incendis es van iniciar a partir de les 12 hores, i 25 a partir de les 14 hores. La franja amb més ignicions és la compresa entre les 14 i les 16 hores, amb nou casos.
Perill alt d'incendi forestal
Coincidint amb la campanya de la sega d'aquest 2026, el perill d'incendi forestal s'ha situat per sobre dels valors normals, especialment a les comarques de Lleida. En aquestes zones el perill s'ha mantingut de manera persistent entre els nivells alt i molt alt durant el mes de juny i entre molt alt i extrem durant el mes de juliol.
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