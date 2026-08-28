Detingut un membre de l’esquerra independentista durant una baralla amb joves d’Aliança Catalana a Sants
La detenció va tenir lloc durant les festes del barri barceloní després d’un enfrontament amb insults i la intervenció dels Mossos d’Esquadra
Regió7
Els Mossos d’Esquadra van detenir la nit de dimecres a dijous un membre de l’Organització Juvenil Socialista (OJS) durant les festes de Sants, a Barcelona, en el marc d’una baralla amb joves d’Aliança Catalana.
L’OJS és una organització juvenil vinculada a l’entorn de l’esquerra independentista catalana. Segons ha explicat el cos policial, el detingut i diversos membres d’Aliança Catalana van començar a insultar-se durant l’enfrontament.
Aquests últims van anar llavors a buscar agents dels Mossos que patrullaven per les festes per informar-los de la situació. Els agents van procedir a fer diverses identificacions i, segons la versió policial, un dels membres de l’OJS es va resistir a l’actuació policial.
El jove va acabar detingut pels presumptes delictes de resistència, desobediència, amenaces i lesions, a més d’un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.
Després de la detenció, l’OJS ha convocat una concentració a la plaça de Sants en resposta a l’arrest.
Segons sosté l’organització, el jove va ser detingut per «confrontar i expulsar de l’espai festiu un representant públic d’Aliança Catalana».
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