Més del 80% de les morts per drogues a Catalunya són per consum de diverses substàncies
Les substàncies combinades més freqüents van ser l’alcohol, els hipnosedants i la cocaïna, que es van detectar en més del 50% de les morts, mentre que els opioides només es van detectar en el 36% dels casos
Salut reforça l’accés a la naloxona, un medicament segur i eficaç que pot revertir una sobredosi per opioides mentre arriben els serveis d’emergència
Regió7
El Departament de Salut, a través de la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques, reafirma el seu compromís amb la prevenció de les morts relacionades amb el consum de substàncies psicoactives i amb la promoció de polítiques de reducció de danys basades en l’evidència, l’atenció comunitària i la lluita contra l’estigma. Aquest 31 d’agost se celebra el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi.
La sobredosi és una causa de mortalitat que es pot prevenir i revertir fàcilment si s’actua amb rapidesa. Per això, Salut continua impulsant la formació de persones usuàries de drogues, professionals i persones del seu entorn en la prevenció, la identificació dels signes d’alerta, l’activació del 112, la posició lateral de seguretat i l’ús de naloxona en casos de sospita de sobredosi per opioides.
La naloxona és un medicament segur i eficaç que pot revertir una sobredosi per opioides mentre arriben els serveis d’emergència. Per això, Salut promou que les persones en situació de risc, els seus entorns i els equips professionals disposin de formació i accés a aquest medicament.
Dades rellevants
Les últimes dades de l’indicador de mortalitat per reacció aguda a drogues mostren que el 2024 es van registrar 308 morts —215 homes i 93 dones— a Catalunya, la xifra més alta de la sèrie històrica des del 2017.
Aquest augment s’explica perquè en els darrers anys s’han introduït canvis metodològics que amplien els casos inclosos, com ara la incorporació de persones majors de 65 anys i de morts en què l’alcohol o els antidepressius són l’única substància detectada.
Més enllà de l’evolució anual de les xifres, les dades permeten identificar aspectes rellevants per a la prevenció. En més del 80% de les morts hi estava implicada més d’una substància, fet que posa de manifest la importància del policonsum i la necessitat de reforçar els missatges de reducció de riscos associats a la combinació de substàncies.
Les substàncies combinades més freqüents van ser l’alcohol, els hipnosedants i la cocaïna, que es van detectar en més del 50% de les morts, mentre que els opioides només es van detectar en el 36% dels casos.
Un altre element destacat és que la majoria de les morts es produeixen en entorns privats. El 2024, el 68% de les morts van tenir lloc al domicili, una dada que reforça la importància d’apropar la prevenció a les persones que consumeixen i al seu entorn més proper.
Les dades també mostren que l’edat mitjana de les persones mortes va ser de 50,5 anys i que els homes continuen representant la major part dels casos, amb el 70% de les morts.
Al mateix temps, s’observa una presència rellevant de dones entre les morts, així com una elevada proporció de diagnòstics de salut mental registrats —el 57% de les morts—, especialment entre les dones. Aquestes dades apunten a la necessitat d’incorporar una perspectiva de gènere, edat i salut mental en les estratègies de prevenció i atenció.
Programa de Prevenció de Sobredosis
Durant el 2025, el Programa de Prevenció de Sobredosis ha comptat amb 64 centres participants, ha format 1.119 persones i ha distribuït 908 vials de naloxona.
Entre el 2009 i el 2025, el programa ha ampliat progressivament el seu abast, passant de 12 a 64 centres participants. En aquest període s’han format 17.686 persones i s’han distribuït 18.119 vials de naloxona, amb una activitat sostinguda al llarg dels anys i una recuperació dels nivells de formació i reciclatge després de l’impacte de la pandèmia.
En el marc de la Estratègia per a la prevenció de la sobredosi en l’entorn penitenciari, impulsada pel Departament de Salut i el Departament de Justícia, durant el 2025 s’han desenvolupat actuacions de sensibilització, informació i prevenció dirigides a les persones internes des del mateix moment de l’ingrés i al llarg de la seva estada al centre.
En aquest context, els equips multidisciplinaris dels centres penitenciaris ordinaris han desenvolupat 106 actuacions grupals i individuals d’informació, sensibilització i prevenció de la sobredosi, que han arribat a 1.337 persones internes.
Aquestes actuacions s’han complementat amb la difusió de material informatiu i preventiu mitjançant la instal·lació de cartelleria específica en 804 cel·les situades en unitats o àrees de classificació interior que atenen persones amb problemes d’addiccions i on es desenvolupen abordatges especialitzats, així com en 65 espais comuns dels centres penitenciaris, amb l’objectiu de reforçar el coneixement sobre els factors de risc, les mesures de prevenció i la resposta davant d’una possible sobredosi.
L’Estratègia, pendent de publicació, preveu consolidar i ampliar aquestes actuacions mitjançant accions de formació, informació i coordinació dirigides als professionals, les persones internes i el seu entorn.
Catalunya disposa d’una xarxa consolidada de serveis de reducció de danys, sales de consum supervisat, centres d’atenció i seguiment de les drogodependències, equips de carrer i unitats mòbils.
Aquest model, basat en l’acompanyament, l’accessibilitat i la intervenció precoç, contribueix a reduir riscos i a millorar la salut de les persones que consumeixen drogues.
Com actuar davant d’una possible sobredosi
El Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi és també una jornada de record per a les persones que han mort i per a les seves famílies i comunitats.
Salut subratlla que reduir l’estigma és essencial perquè les persones que consumeixen drogues puguin demanar ajuda, accedir als serveis i rebre una atenció sanitària i social adequada.
Davant d’una possible sobredosi, és fonamental trucar immediatament al 112, col·locar la persona en posició lateral de seguretat i administrar naloxona si es disposa del medicament i hi ha sospita de consum d’opioides.
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