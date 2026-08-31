La renovació del DNI s’encalla a Catalunya: sense cita a les comissaries fins a l’octubre i amb cites lluny de casa
La Delegació del Govern a Catalunya assegura que treballa per evitar «retards» excessius
Pau Lizana Manuel
La multiplicació de la feina a les comissaries ha fet que aquests darrers mesos sigui cada vegada més difícil trobar una cita per renovar el DNI o el passaport en pocs dies i a prop del lloc de residència. Les consultes realitzades per El Peródico, del grup editorial de Regió7, mostren que bona part de les comissaries de Catalunya estan oferint automàticament aquests dies dates per a l’octubre. Les cites disponibles a l’aplicació de la Policia Nacional, però, són molt volàtils i canvien molt en funció de l’hora i del dia de la consulta. Així, en alguns moments sí que apareixen data i hora per als dies immediatament posteriors a la consulta, tot i que aquests forats duren poc i moltes vegades són en ciutats amb poca població o en horaris de tarda.
La manca de cites la pateixen ciutadans com Anna Lozano, una mestra que fa dos mesos que intenta trobar cita per renovar el DNI del seu fill. Tot i que les vacances dels professors són llargues, quan va entrar a l’aplicació a finals de juny per poder fer el tràmit abans que comencés el curs escolar, es va trobar que ja no hi havia cites durant l’estiu. «Ara em surten hores soltes per a l’octubre o fins i tot el novembre, però en pobles als quals m’he de desplaçar», lamenta Lozano. I durant la seva jornada laboral.
Vist el panorama, aquesta mestra explica que ara entra diàriament al sistema per intentar aconseguir una cita de cara al mes de desembre, quan torna a tenir vacances. «No vull demanar festa o permís per passar-me tres hores només per renovar un DNI», resumeix.
Amb més filosofia s’ho ha pres Samuel García, que va intentar trobar al juliol una cita per renovar el DNI i el passaport. Dos tràmits que compten com dues cites a efectes d’agenda. No ha trobat res abans del 15 d’octubre i, de moment, va amb tots dos documents caducats. També Carlos Valls es va trobar en aquesta situació: el DNI li va caducar el maig passat i, quan va anar a demanar cita, li’n van donar una per a l’última setmana d’agost.
Les consultes que ha realitzat El Periódico donen fe de la dificultat per trobar data i hora. A més, certifiquen que les cites que apareixen com a disponibles són molt volàtils i canvien molt en funció del moment del dia en què es consulta. Així, per exemple, utilitzant la funció de cita ràpida —una opció que permet visualitzar quina és la primera cita disponible a cada comissaria seleccionada— i marcant totes les comissaries que hi ha a la demarcació de Barcelona, els resultats són molt diferents si la consulta es fa al matí o a la tarda.
A les deu del matí del 26 d’agost, per exemple, totes les comissaries oferien cites per al mes d’octubre excepte les de Vilanova i la Geltrú (que oferien dues places per a l’endemà) i la del carrer Balmes (quatre places per a l’endemà). Aquell mateix dia, a les quatre de la tarda, era la comissaria del carrer Trafalgar la que tenia dues hores disponibles per atendre renovacions del DNI, mentre que la resta de dependències policials de tota la província no oferien data i hora fins a l’octubre.
Coses similars passen també a Lleida, on és especialment difícil trobar dates i algunes hores disponibles són a la comissaria de Les (Vall d’Aran), a gairebé tres hores en cotxe de la capital de la província.
Una situació semblant es dona a Tarragona, on en alguna ocasió s’obren places per al setembre, i a Girona, tot i que en aquesta darrera demarcació acostuma a haver-hi més dates disponibles en alguna localitat com Camprodon o Lloret de Mar.
Sigui com sigui, la immensa majoria de les comissaries ja no donen cites fins a l’octubre i, per a moltes persones, com Lozano, obtenir abans un document implica recórrer desenes o fins i tot centenars de quilòmetres o demanar festa a la feina per a un tràmit de tot just 15 minuts.
Atenció als casos d’urgència
Fonts de la Delegació del Govern a Catalunya al·leguen que és habitual que durant la temporada d’estiu es produeixin «pics» i asseguren que els van «revertint» per evitar «retards» excessius en l’accés a una cita. Les mateixes fonts apunten que, en qualsevol cas, s’atenen «casos d’urgència tant de renovacions de DNI com de passaports» si els afectats acudeixen a una comissaria. La Delegació afirma que la problemàtica afecta sobretot la regió metropolitana de Barcelona i assegura que «treballa, innova i millora perquè hi pugui haver cita al lloc més proper a la residència» de cada persona.
La tensió amb el DNI coincideix, a més, amb el coll d’ampolla que també estan generant les cites d’estrangeria per a la presa d’empremtes i l’expedició del TIE, que afecta les mateixes dependències policials. Està per veure com afectarà tot plegat el fet que comencin a emetre’s també les resolucions favorables del procés de regularització extraordinària. De moment, se n’han expedit només unes poques, i tots els immigrants que en tenen una han de sol·licitar una «cita d’empremtes» en el termini d’un mes.
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