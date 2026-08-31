Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l’alta velocitat entre Barcelona i Madrid
La sostracció de material es produeix entre Alcover i l’Espluga de Francolí
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ACN
Barcelona
Un robatori de cable està generant retards de 15 minuts en la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid, segons ha informat Adif aquest dilluns al matí. La sostracció d’aquest material s’ha produït entre Alcover (Alt Camp) i l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà). El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència “com més aviat millor”. L’afectació a la línia s’ha produït unes hores després que es reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar deu hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de la Sagrera.
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