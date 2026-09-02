Puigdemont reuneix la cúpula de la direcció de Junts en l'inici d'un curs polític marcat per l'aplicació de l'amnistia
El partit convoca l'executiva per a dijous en la represa després de les vacances d'estiu
ACN
El president de Junts, Carles Puigdemont, reuneix aquest dimecres la permanent del partit, és a dir, la cúpula de la direcció, segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'ACN. Aquest dijous serà el torn de la reunió de l'executiva nacional, que inclou perfils territorials i sectorials, en l'inici d'un curs polític que estarà molt marcat per l'aplicació de l'amnistia. El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha apuntat que el recurs d’empara presentat per Puigdemont podria quedar resolt abans que acabi l’any. Per tant, el futur del partit estarà condicionat pel possible retorn de Puigdemont i com això pot sacsejar el tauler polític de cara al nou cicle electoral que comença amb les municipals del maig.
El Tribunal Constitucional començarà a deliberar els recursos d’empara a partir del 22 de setembre. Segons va concretar Conde-Pumpido, primer es resoldran els recursos dels condemnats per l'1-O, com el del secretari general de Junts, Jordi Turull, i del president d’ERC, Oriol Junqueras. I després es debatran els d’aquells "que estan fora d’Espanya", com és el cas de Puigdemont.
El possible retorn de l'expresident, nou anys després de l'exili a Brussel·les, està envoltat d'incògnites sobre el paper polític que voldrà exercir. Una de les decisions és si assumirà el càrrec de cap de l'oposició al govern de Salvador Illa, que ha quedat vacant els dos primers anys de legislatura. I, més a llarg termini, l'actual líder de Junts haurà de decidir si vol ser el candidat a les pròximes eleccions catalanes.
Abans hi haurà les eleccions municipals del maig del 2027, que són el repte electoral més pròxim. Les enquestes pronostiquen l'auge d'Aliança Catalana que pot treure vots a Junts. Aquest agost, des de Prada de Conflent, el secretari general del partit, Jordi Turull, va apostar pel "combat de valors" contra l'extrema dreta, més enllà d'una batalla "electoral" amb els partits que la representen.
El front a Madrid
A Madrid, Junts ha tornat a registrar la proposició de llei per exigir la delegació de les competències plenes sobre immigració per a Catalunya. La formació liderada per Míriam Nogueras al Congrés ha reduït el preàmbul de la proposta per intentar driblar el veto de Podem. Però la formació de Ione Belarra l'ha rebutjat argumentant que el problema no és només el preàmbul sinó "la intenció" de la norma.
El nou finançament serà un dels principals debats que poden arribar al Congrés després del pas previ de Consell de Política Fiscal i Financera. A la cambra baixa, Junts s'hauria de posicionar sobre si permet tramitar el finançament. Un model pactat inicialment entre PSC i ERC que Junts considera insuficient.
Segons Junts, les relacions amb el PSOE continuen trencades des que a l'octubre de l'any passat el partit va prendre aquesta decisió davant els incompliments socialistes. També es van suspendre les reunions de la taula de negociació a Suïssa.
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