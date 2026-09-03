La Generalitat multa amb 300.000 euros l'empresa de l'operari que va provocar l'incendi de les Gavarres
L'empresa ha estat expedientada per permetre tasques de risc durant el pla Alfa 3 a la GI-660 a la Bisbal d'Empordà
Regió7
Dos mesos després de l'incendi que va iniciar a la Bisbal d'Empordà, i que va cremar unes 2.200 hectàrees de les Gavarres, la Generalitat ha imposat una multa de 300.000 euros a l'empresa on treballava l'operari que va provocar el foc.
Paneque ha explicat recentment que l’expedient preveu una sanció de 300.000 euros a l’empresa per un «incompliment del mateix contracte en una situació de pla Alfa 3». Ara bé, l’obertura de l’expedient no implica que la sanció s’hagi imposat de manera definitiva, ja que l’empresa té la possibilitat de presentar-hi al·legacions i aportar documentació en contra.
L’empresa, una UTE formada per Construcciones Rubau SA i Aquaterra Servicios Infraestructuras SL i contractada per la mateixa Generalitat, va quedar sota investigació poc després de l’inici de l’incendi de les Gavarres. El motiu és que hauria permès a un dels seus treballadors utilitzar una serra radial per dur a terme tasques en una zona que es trobava en situació de pla Alfa 3, el nivell de màxim risc d’incendi.
Territori ja va anunciar el passat 24 de juliol que veia "indicis" per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs a la carretera GI-660. En aquell moment també va comunicar que la investigació podia tenir a veure també amb el nombre d'operaris que havien d'estar fent les tasques corresponents.
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Via: Diari de Girona
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