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Deu ferits, un d'ells crític, per intoxicació de CO aquesta nit en un vaixell al port de Barcelona

Hi ha un home en estat greu, quatre afectats menys greus i quatre de lleus

Imatge del Moll de l'Energia del port de Barcelona des del mirador de Migdia

Imatge del Moll de l'Energia del port de Barcelona des del mirador de Migdia / ACN

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ACN

Barcelona

Un total de 10 persones han resultat ferides per intoxicació de CO aquest dijous a la nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona, al Moll de l'Energia, segons han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el Port de Barcelona. Els fets van tenir lloc cap a la mitjanit, quan es va produir un accident laboral al vaixell Ocean Euphrosine, que havia fet una descàrrega d'olis vegetals i estava operant al moll, segons ha indicat el Port. El SEM ha atès 19 afectats, dels quals un home en estat crític traslladat a l'Hospital Clínic, un altre home en estat greu traslladat al Moisès Broggi, 4 afectats menys greus traslladats al mateix hospital i quatre en estat lleu donats d'alta al lloc. Els altres nou atesos han resultat il·lesos.

Segons les informacions de què disposa el Port, els 10 operaris van resultar intoxicats per monòxid de carboni a la bodega del vaixell.

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El SEM ha activat 12 ambulàncies. Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís a les 23.44 hores i han activat nou dotacions, segons han indicat fonts municipals. També han actuat en l'incident la Policia Portuària i la Guàrdia Civil. En aquests moments, la Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant la causa dels fets, segons ha informat el Port.

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