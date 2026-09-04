Deu ferits, un d'ells crític, per intoxicació de CO aquesta nit en un vaixell al port de Barcelona
Hi ha un home en estat greu, quatre afectats menys greus i quatre de lleus
ACN
Un total de 10 persones han resultat ferides per intoxicació de CO aquest dijous a la nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona, al Moll de l'Energia, segons han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el Port de Barcelona. Els fets van tenir lloc cap a la mitjanit, quan es va produir un accident laboral al vaixell Ocean Euphrosine, que havia fet una descàrrega d'olis vegetals i estava operant al moll, segons ha indicat el Port. El SEM ha atès 19 afectats, dels quals un home en estat crític traslladat a l'Hospital Clínic, un altre home en estat greu traslladat al Moisès Broggi, 4 afectats menys greus traslladats al mateix hospital i quatre en estat lleu donats d'alta al lloc. Els altres nou atesos han resultat il·lesos.
Segons les informacions de què disposa el Port, els 10 operaris van resultar intoxicats per monòxid de carboni a la bodega del vaixell.
El SEM ha activat 12 ambulàncies. Els Bombers de Barcelona han rebut l'avís a les 23.44 hores i han activat nou dotacions, segons han indicat fonts municipals. També han actuat en l'incident la Policia Portuària i la Guàrdia Civil. En aquests moments, la Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant la causa dels fets, segons ha informat el Port.
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
- Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- El grup Casablanca inaugurarà el Bar del Lloro a Manresa el 10 de setembre amb la col·laboració del Pepitu
- El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa
- Els dos menors detinguts per l'apunyalament mortal a Manresa ingressaran al Can Llupià