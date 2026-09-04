Junqueras admet que el nou finançament és "insuficient" però "infinitament millor" i insisteix a donar-hi suport
El líder d'ERC creu que Sánchez exculpa el Marroc perquè dir el contrari el posa "en una situació més difícil"
ACN
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha admès aquest divendres que el nou model de finançament és "insuficient" però "infinitament millor" que l'existent i ha insistit a les comunitats autònomes a donar-hi suport. Junqueras s'ha pronunciat així en una entrevista a La Sexta, després de ser interpel·lat per la postura de Junts sobre el finançament. El Ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes de règim comú -menys Madrid, que ha provat de boicotejar la trobada- es reuneixen des de les 10.30 h al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per abordar el nou sistema. Sobre Ceuta, Junqueras ha opinat que el president del govern Espanyol, Pedro Sánhez, exculpa el Marroc perquè dir el contrari posa "en una situació més difícil".
"Ningú en treu menys, tothom en treu més", ha reiterat Junqueras sobre el finançament. Així ha respost a les crítiques del president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, sobre el nou sistema. A parer de Page, a llarg termini la seva comunitat en surt perdent.
Sánchez ha de ser "més responsable"
Junqueras ha defensat que el cap de l'executiu espanyol "hauria de tenir una posició més responsable" i reconèixer que "no ha gestionat bé" el control de les fronteres. Per a ell, també l'hauria de tenir el PP, ja que "no té cap garantia" que un episodi similar succeeixi quan els populars siguin al govern.
Marca Seat
Davant la possible desaparició de la marca Seta, el dirigent republicà ha assegurat que ha parlat amb "algun ministre" així com amb Seat i membres del comitè d'empresa. "Occident ha de prendre mesures per defensar el seu sector industrial", ha avisat.
D'altra banda, ha reiterat que vol ser candidat a les pròximes eleccions. També ha reconegut contactes recents amb l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont.
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