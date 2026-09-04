El TSJC executa l’indult parcial a Laura Borràs i commuta la pena de quatre anys i mig per una de dos
Dona 10 dies a les parts perquè es posicionin sobre la suspensió de la pena de presó
ACN
La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha executat l’indult parcial a l’expresidenta del Parlament Laura Borràs que va aprovar el govern espanyol i ha commutat la pena de quatre anys i mig de presó inicialment imposada per una pena de dos anys, amb la condició que Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de cinc anys. Borràs va ser condemnada per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a inductora d’un delicte continuat de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El TSJC dona ara deu dies perquè les parts es posicionin sobre la suspensió de la pena de presó.
El TSJC ja va plantejar en la seva sentència condemnatòria el plantejament d’un indult parcial. Un cop el govern espanyol l’ha atorgat i s’ha publicat al BOE, l’alt tribunal l’executa i queda ara pendent una pena de dos anys de presó que pot quedar suspesa tenint en compte la naturalesa dels delictes comesos i les circumstàncies personals de Borràs.
Les parts tenen ara deu dies per pronunciar-se sobre la suspensió de l’execució de la pena privativa de llibertat.
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