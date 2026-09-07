Investiguen l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa
La Policia els va treure i els va encapsular a l'exterior després que intentessin exhibir estelades
ACN
La Secció d'Instrucció 29 del Tribunal d'Instància de Barcelona ha admès a tràmit la querella del col·lectiu d'advocats Acció Cassandra contra l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del papa Lleó XIV, a principis del juny passat. La querella denuncia els fets com a presumpte delicte de detenció il·legal comès per funcionari públic, prevaricació administrativa, contra els drets fonamentals i per delicte d'odi o de discriminació ideològica i nacional. La denúncia s'adreça al cap de l'operatiu policial i superior jeràrquic de la Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, als agents executors d'ambdós cossos i a altres persones, estaments o entitats "que resultin responsables directes".
"Resulta procedent acordar l'admissió a tràmit i la pràctica de diligències essencial per a l'esclariment dels fets", afirma el magistrat a l'escrit d'admissió de la querella. Com a diligències prèvies, s'ordena a la Policia Nacional i als Mossos d'Esquadra que identifiquin el cap operatiu que va "ordenar l'encapsulament exterior i confinament" dels cantaires.
També s'ordena recavar les gravacions de seguretat de l'interior de la basílica i de les càmeres de la via pública del perímetre "on es va fer l'encapsulament".
Lluís Gibert, advocat i president d'Acció Cassandra, ha considerat que l'admissió a tràmit de la querella "confirma que els fets denunciats no són una exageració política ni una simple polèmica organitzativa, sinó uns fets prou greus per merèixer una investigació penal amb totes les garanties".
Alhora ha afegit que quan un jutjat ordena identificar comandaments policials, preservar gravacions i escoltar testimonis, "està reconeixent que aquí hi pot haver hagut molt més que una mala gestió d'un acte: hi pot haver hagut una actuació arbitrària i lesiva de drets fonamentals contra ciutadans catalans".
L'associació sosté que l'expulsió i l'encapsulament dels cantaires, així com el tracte dispensat als cors infantils -fets que es van produir després que alguns dels participants intentessin exhibir unes partitures amb l'estelada impresa al dors-, "no poden ser reduïts a una simple incidència logística, sinó que exigeixen una investigació rigorosa sobre l'actuació policial, la cadena de decisions i el possible component discriminatori dels fets".
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