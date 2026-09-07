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Curs 2026-27
La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
Aquest dimarts arrenca un curs 2026-27 marcat per les protestes convocades pels sindicats Ustec. Intersindical i CGT
Catalunya viu aquest dimarts, 8 de setembre, una tornada a l'escola atípica, marcada per la convocatòria de vaga dels propessors. Els sindicats Ustec, Intersindical i CGT mantenen la protesta per al primer dia de classe després de no signar l’acord que havien treballat amb el departament. UGT i CCOO sí que donen suport a les millores, però aquestes formacions no tenen la majoria de la representació dels docents catalans.
Gemma Camps
L'Assemblea Educativa del Bages anuncia una mobilització des de bon matí
L'Assemblea Educativa del Bages considera que “sense recursos el curs no pot començar amb normalitat”. És per això que crida a fer a la vaga fins que no s'aconsegueixin els mínims que considera imprescindibles. A Manresa, la convocatòria de la trobada és a les 8 del matí a l’Institut Cal Gravat i a les 11 davant dels Serveis Territorials per fer una macroassemblea educativa.
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