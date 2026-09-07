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Curs 2026-27

La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències

Aquest dimarts arrenca un curs 2026-27 marcat per les protestes convocades pels sindicats Ustec. Intersindical i CGT

Inici de curs escolar de primària a Manresa, 2025-2026

Inici de curs escolar de primària a Manresa, 2025-2026 / AXEL CASAS

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Pau Brunet

Alba Díaz

Manresa

Catalunya viu aquest dimarts, 8 de setembre, una tornada a l'escola atípica, marcada per la convocatòria de vaga dels propessors. Els sindicats Ustec, Intersindical i CGT mantenen la protesta per al primer dia de classe després de no signar l’acord que havien treballat amb el departament. UGT i CCOO sí que donen suport a les millores, però aquestes formacions no tenen la majoria de la representació dels docents catalans.

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