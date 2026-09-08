Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de mestresInici de cursCanvi de temps a CatalunyaHavaneres a l'AgullaPISA 2025Crim a Manresa
instagramlinkedin

El Govern fa una crida a la "precaució, prudència i sentit comú" per la previsió de pluges intenses

Sílvia Paneque reclama a la ciutadania que estiguin "atents" als avisos més enllà de l'ES-Alert

El pàrquing de l'Estació d'Autbusos de Manresa després d'un episodi de pluja

El pàrquing de l'Estació d'Autbusos de Manresa després d'un episodi de pluja / Arxiu / David Bricollé

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Sara Soteras (ACN) / Regió7

Barcelona

El Govern ha demanat a la ciutadania "precaució, prudència i sentit comú" a partir d'aquest dimarts al vespre per la previsió de pluges intenses que s'estendran al dimecres. Així ho ha reclamat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha instat a estar "atents" als avisos de "tots els canals de comunicació", més enllà de l'ES-Alert.

Paneque ha insistit que l'ES-Alert és un mecanisme per donar "instruccions clares" a una part àmplia de la ciutadania en un "moment determinat", però que hi ha altres vies de comunicació. Protecció Civil va activar dilluns a la tarda l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per una previsió que afecta gran part del territori.

Notícies relacionades

Segons les prediccions, aquest dimarts a la tarda poden formar-se tempestes (poden deixar 20 litres per metre quadrat en menys de mitja hora) al nord de la Catalunya central amb la possibilitat que aquests fenòmens deixin potents ratxes de vent i calamarsa. Dimecres, la previsió s’estén per tot el territori, tot i que encara amb especial atenció a la regió central.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
  2. Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
  3. Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
  4. Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
  5. Necrològiques del 7 de setembre
  6. El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
  7. La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol
  8. Alba Iglesias, professora de català a Cal Gravat: «Treballem a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne»

El Govern fa una crida a la "precaució, prudència i sentit comú" per la previsió de pluges intenses

El Govern fa una crida a la "precaució, prudència i sentit comú" per la previsió de pluges intenses

Netflix tanca un acord amb Filmin per estrenar cada mes 10 dels seus títols

Netflix tanca un acord amb Filmin per estrenar cada mes 10 dels seus títols

FirAnoia mira al futur sense oblidar 75 anys d’història

FirAnoia mira al futur sense oblidar 75 anys d’història

El Govern central eleva a 40 els informes desclassificats sobre la crisi a Ceuta sense documents que afecten la seguretat nacional

El Govern central eleva a 40 els informes desclassificats sobre la crisi a Ceuta sense documents que afecten la seguretat nacional

L'igualadí Jordi Savall serà un dels protagonistes de l'acte de l'Onze de Setembre a Barcelona

L'igualadí Jordi Savall serà un dels protagonistes de l'acte de l'Onze de Setembre a Barcelona

La Setmana de Jocs al Carrer de Manresa tanca una edició marcada pels canvis d’ubicació

La Setmana de Jocs al Carrer de Manresa tanca una edició marcada pels canvis d’ubicació

L'ICS Catalunya Central estrena una plataforma web per donar visibilitat als projectes de recerca i d’innovació

L'ICS Catalunya Central estrena una plataforma web per donar visibilitat als projectes de recerca i d’innovació

Educació xifra en un 7% el seguiment de la vaga a la Catalunya central

Educació xifra en un 7% el seguiment de la vaga a la Catalunya central
Tracking Pixel Contents