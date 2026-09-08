El Govern fa una crida a la "precaució, prudència i sentit comú" per la previsió de pluges intenses
Sílvia Paneque reclama a la ciutadania que estiguin "atents" als avisos més enllà de l'ES-Alert
Sara Soteras (ACN) / Regió7
El Govern ha demanat a la ciutadania "precaució, prudència i sentit comú" a partir d'aquest dimarts al vespre per la previsió de pluges intenses que s'estendran al dimecres. Així ho ha reclamat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha instat a estar "atents" als avisos de "tots els canals de comunicació", més enllà de l'ES-Alert.
Paneque ha insistit que l'ES-Alert és un mecanisme per donar "instruccions clares" a una part àmplia de la ciutadania en un "moment determinat", però que hi ha altres vies de comunicació. Protecció Civil va activar dilluns a la tarda l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per una previsió que afecta gran part del territori.
Segons les prediccions, aquest dimarts a la tarda poden formar-se tempestes (poden deixar 20 litres per metre quadrat en menys de mitja hora) al nord de la Catalunya central amb la possibilitat que aquests fenòmens deixin potents ratxes de vent i calamarsa. Dimecres, la previsió s’estén per tot el territori, tot i que encara amb especial atenció a la regió central.
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