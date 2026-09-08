L'exclusió irregular de l'alumnat amb dificultats de les proves PISA 2025 dispara els resultats a Catalunya
L'«error» de la mostra catalana durant els exàmens, que va deixar fora el 23% dels alumnes quan el màxim permès és el 5%, ha invalidat els resultats
Helena López
L’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE) —organisme dependent del Ministeri d’Educació— va advertir l’abril del 2025 fins a set ocasions el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu —dependent del Departament d’Educació— de l’«error» en la mostra de les proves PISA. Catalunya excloïa el 23% de l’alumnat convocat a fer les proves —estudiants amb dificultats d’aprenentatge o idiomàtiques—, quan el màxim permès per l’OCDE és del 5%, precisament per garantir una radiografia representativa del sistema. Malgrat els reiterats avisos de l’INEE que la mostra no era representativa, Catalunya no va rectificar; una gestió que ha comportat la destitució de qui fins fa uns dies era la número dos de la consellera Esther Niubó.
Aquest biaix en la mostra ha tingut l’efecte previsible: els resultats catalans de les proves PISA 2025, fets públics aquest dimarts, milloren en les tres competències analitzades: comprensió lectora, Matemàtiques i Ciències.
L’OCDE insisteix que les dades catalanes no són comparables amb les d’edicions anteriors, però comparar resulta inevitable. I deixa una fotografia desigual. En Matemàtiques, la millora inicial és molt modesta: dels 469 punts de l’edició anterior als 474 d’aquesta, només cinc punts més. Tanmateix, el resultat se situa 11 punts per sobre de la mitjana de l’OCDE i 17 per sobre de l’espanyola.
El salt més important es produeix en Ciències, on l’alumnat examinat —no representatiu del conjunt del sistema català— obté 502 punts, davant dels 477 de l’edició anterior (25 més). I, en comprensió lectora, Catalunya passa de 462 a 473 punts, una millora d’11, i se situa 22 punts per sobre de la mitjana espanyola.
Antecedents
No és la primera vegada que Catalunya es complica amb la mostra de les proves PISA. Durant la presentació, el desembre del 2023, dels últims resultats catalans del macroestudi de l’OCDE, amb ERC al Govern, el Departament va intentar esmorteir el cop dels desastrosos resultats amb un argument clar: la realitat no era tan crua com reflectia l’estudi perquè l’OCDE havia construït malament la mostra.
El Departament va assegurar aleshores que les proves les havia fet un 24% d’adolescents d’origen migrant, quan l’alumnat estranger a les aules catalanes representava el 15%, «segons les dades del Ministeri». Així ho va sostenir en diverses ocasions l’aleshores secretari de Transformació Educativa del Departament d’Educació, Ignasi Garcia Plata. Només 24 hores després, la conselleria va enviar un comunicat fent marxa enrere i avalant la mostra de PISA. Al mateix temps, l’aleshores consellera Anna Simó assegurava que «això va de pobresa infantil i segregació escolar» i que «aquest Govern està treballant com ningú per abordar-ho».
La paradoxa és difícil d’obviar: en el PISA 2022 es va assenyalar la gran diversitat de les aules catalanes com un dels factors darrere dels mals resultats; en el PISA 2025, es va deixar «per error» una part substancial d’aquest alumnat fora de la mostra.
Dades pròpies
Després del fiasco de PISA, l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació (APE) ha agafat el relleu del desaparegut Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. L’APE, organisme públic que es defineix com a «independent» i encarregat de vetllar per la qualitat i el rigor de les avaluacions del sistema educatiu català, va emetre la setmana passada un comunicat en què defensava que Catalunya disposa de dades suficients per avaluar l’estat del seu sistema educatiu. «Catalunya disposarà de dades suficients perquè els centres i el Govern puguin dissenyar de manera informada les seves pràctiques i polítiques, i perquè els grups de recerca interessats puguin fer les seves pròpies anàlisis», asseguren.
L’APE preveu organitzar aquest desembre la jornada «L’estat dels aprenentatges a Catalunya», en què presentarà els resultats de les avaluacions pròpies realitzades durant el curs 2025-2026; dades que hauran de cobrir, almenys en part, el buit deixat per uns resultats de PISA que, aquesta vegada, no permeten saber amb rigor on se situa Catalunya respecte de si mateixa ni respecte de la resta.
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