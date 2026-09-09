Accessos restringits
Collserola continuarà tancat «com a mínim» tres mesos més per la pesta porcina, fins gairebé a final d’any
L’Ajuntament de Sant Cugat reclama a la Generalitat que habiliti «espais segurs» al parc natural perquè els pugui utilitzar la ciutadania
María Jesús Ibáñez
La troballa la setmana passada de cinc senglars morts infectats de pesta porcina africana (PPA) a l’interior del parc natural de Collserolla va ser un primer indici que la reobertura de l’espai natural no seria precisament immediata, en contra del que reclamen des de fa mesos els ajuntaments i col·lectius ciutadans de la zona. Les restriccions imposades a Collserola continuaran durant «com a mínim» tres mesos més, segons ha explicat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que ha argumentat criteris científics per mantenir-les. Si es vol acabar d’una vegada amb aquesta crisi sanitària, cal evitar espantar els animals i, d’aquesta manera, la propagació del virus.
Ordeig ha demanat la col·laboració i conscienciació dels veïns, als quals també ha demanat disculpes: «Tant de bo ho haguéssim pogut fer més ràpid», ha dit en declaracions a TV3. I això que durant dues setmanes l’absència de nous casos positius va arribar a alimentar l’esperança que hi hagués canvis i les mesures es relaxessin. Però la localització d’aquests cinc nous cadàvers de senglars (tres d’ells localitzats a Sant Cugat del Vallès, un a Barcelona i el cinquè a Molins de Rei) va tornar a allunyar les possibilitats que s’aixequin les restriccions, que estan en vigor des del març passat.
Així, continuen limitades les activitats al medi natural als 19 municipis de la zona de seguretat: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal i l’enclavament de Can Castellví, que pertany al terme municipal de Barcelona.
Poc després de conèixer-se el nou termini, l’alcalde de Sant Cugat del Vallés, Josep Maria Vallès, ha tornat a reclamar al conseller que la Generalitat habiliti «espais segurs» a Collserola que en permetin l’accés. No és la primera vegada que Vallès demana que es flexibilitzin les restriccions per la pesta porcina. «A la ciutadania de Sant Cugat ja se li ha acabat la paciència», destaca l’alcalde en un escrit fet públic aquest dimecres, en què apunta que les limitacions comporten problemes per a aquells que volen passejar, anar a córrer o fer esport. «Prou, busquem solucions: no podem anar ajornant, ajornant i ajornant», insisteix Vallès.
L’alcalde també insisteix a obrir l’accés al parc urbà del bosc de Volpelleres, i es queixa que falta «molta informació a la població per part del govern de la Generalitat» sobre les restriccions pel brot de pesta porcina. «A finals d’agost el mateix conseller havia apuntat que estudiaria la possibilitat de flexibilitzar les restriccions durant la tardor», destaca el consistori en un comunicat. «Molta gent ja està entrant a Collserola, al novembre farà un any d’aquestes restriccions, jo crec que falta empatia per part del govern de la Generalitat amb la ciutadania de Sant Cugat i amb altres ciutats i pobles de l’entorn de Collserola», rebla.
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