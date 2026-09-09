Canvi a la cúpula dels Mossos
Trapero va comunicar a l’agost a la consellera Parlón la seva dimissió: «Volíem que continués»
El major dels Mossos tornarà al seu antic lloc a la policia de la Generalitat
Guillem Sánchez
El major Josep Lluís Trapero va comunicar a la consellera d’Interior, Núria Parlón, la decisió d’abandonar la direcció general de la policia catalana a finals d’agost. Les explicacions que Trapero va donar van ser «personals», ha dit Parlón aquest dimecres, i ha remarcat que ella «volia que continués». Quan li han preguntat insistentment sobre els motius que li va exposar Trapero, Parlón ha respost que no vol fer «especulacions» i que ha de ser el mateix major qui els faci públics si així ho considera. Ja lluny dels micròfons, la consellera ha remarcat que Trapero volia marxar: «De vegades ens costa entendre que les persones vulguin marxar».
Parlón ha assegurat que la relació que ha mantingut durant els dos anys treballant amb Trapero «ha sigut bona». «Hi ha hagut coses en què no hem estat d’acord, com passa sempre que treballes en equip, però crec que aquestes no han sigut la causa de la seva decisió», ha remarcat, i ha aclarit que el major li va explicar que la seva marxa era irrevocable. «La seva decisió és molt respectable», va precisar. «M’hauria agradat que seguís», ha repetit, després de la insistència dels periodistes.
Trapero va demanar tornar al lloc que ocupava anteriorment, per assumir tasques d’anàlisi del treball policial, i Parlón respectarà la seva voluntat. D’aquesta manera, el major recupera l’uniforme i es reincorpora al cos dels Mossos d’Esquadra, després de dos anys sent el seu cap polític.
El substitut de Trapero
Per segona vegada, el comissari Ferran López ha sigut l’elegit per substituir Trapero. López ja va estar al capdavant del cos policial, com a comissari en cap, quan Trapero va ser cessat després de l’1-O, el 2017, en aplicació de l’article 155 per part del govern de Mariano Rajoy. López va dirigir durant diversos mesos el cos i va evitar acceptant el timó en aquelles circumstàncies que un agent aliè als Mossos es posés al capdavant de la policia catalana. Quan va finalitzar l’aplicació del 155, López va ser destituït pel conseller Miquel Buch.
Parlón ha entregat a López la confiança en la tasca de rellevar Trapero, ara com a director general. El comissari es converteix així en el segon policia que assumeix aquest càrrec polític a la Generalitat. Serà nomenat oficialment el pròxim dia 15.
Primera dona com a cap del cos
Parlón ha anunciat també aquest dimecres que l’actual comissari en cap del cos, Miquel Esquius, es jubilarà després de la Diada. La comissària Silvia Catà Culubert, al capdavant de la comissària de Girona, serà la seva substituta. Catà és la primera dona que dirigirà els Mossos. És un pas «rellevant i simbòlic», ha insistit Parlón, que ha reiterat que tant López com Catà tenen el llistó molt alt per prosseguir amb el treball de Trapero i Esquius, però estan preparats per afrontar-ho.
La consellera Parlón ha deixat clar que el nou equip al capdavant de la direcció de la policia de la Generalitat continuarà la tasca de Trapero, que va qualificar de «molt bona» i professional. Així, va detallar que se seguirà amb la política d’acostar la policia catalana a la ciutadania, impulsar la proximitat, així com lluitar contra els delinqüents multireincidents i el crim organitzat. «La seguretat és una prioritat del nostre país», ha recalcat. «Aquesta nova etapa serà continuïtat del treball que hem fet», va assegurar, alhora que va recalcar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, tenia la confiança de Trapero i, per aquesta raó, els va nomenar director de la policia fa uns dos anys. «Jo no he perdut la confiança en Trapero», va aclarir Parlón.
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