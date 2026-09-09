ESTATUT MARC
Els metges catalans convoquen una vaga indefinida a partir de l’octubre: "La gent està farta que el sistema se sostingui pel nostre sobreesforç"
El Comitè de Vaga, del qual forma part Metges de Catalunya, es reuneix aquest dijous per concretar la data d’inici de l’aturada
Nieves Salinas
El Consell Executiu de Metges de Catalunya (MC) va decidir aquest dimarts secundar la vaga indefinida nacional, prevista per diferents organitzacions sindicals per a mitjans d’octubre en protesta per l’Estatut Marc,i convocar també la mateixa aturada a escala autonòmica. Així ho ha explicat el secretari general d'MC, Xavier Lleonart.
«La gent està farta que el sistema sanitari se sostingui pel sobreesforç dels metges», emfatitza Lleonart sobre la nova aturada, aquesta vegada indefinida que, assegura, no ens queda més remei que convocar després de les protestes dels últims mesos: «No podem fer res més. Tant de bo hi hagués un mètode que no afectés els pacients amb què poguéssim cridar l’atenció de qui ha de solucionar els nostres problemes per fer-ho», indica.
«Fem corresponsable de la nostra situació –la «precarietat» en la qual treballen els metges, es queixa– també el Govern de la Generalitat. Bàsicament que entenguin que no tenen més remei que asseure’s a negociar. Perquè si no, els quedarà un sistema sanitari que no servirà per a res. És la seva obligació i la seva responsabilitat. En aquests moments no tenim interlocutor», assenyala Lleonart en el cas de Catalunya.
Lleonart ha responsabilitzat el Departament de Salut per la persistència de les mobilitzacions i ha exigit a la consellera Olga Pané que segui a negociar.
La coordinació
La data d’inici de l’aturada, estatal i autonòmica, es coneixerà, en principi, aquest dijous després de la reunió del Comitè de Vaga, del qual forma part el sindicat, tot i que les diferents organitzacions admeten que hi ha «dificultats de coordinació».
Lleonart ha avançat les mobilitzacions en un acte en què s’ha donat a conèixer la nova associació estatal UMYF (Unió Mèdica i Facultativa), de la qual el sindicat forma part. Està constituïda inicialment per metges de Catalunya, Madrid, el País Valencià, Galícia, les illes Canàries i Navarra. Sumen al voltant de 97.000 facultatius, el 54% de tots els metges del Sistema Nacional de Salut (SNS).
L’associació comparteix la posició del Comitè de Vaga sobre la necessitat de coordinar entre tots els representants la gran mobilització de l’octubre, com aquest mateix dimarts es va assenyalar també des de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM).
Estatut propi
Juntament amb el secretari general de MC, representants de l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), O’MEGA, Sindicat Mèdic de Galícia (SIMEGA), Avança València, Sindicat Mèdic de Navarra i el Sindicat d’Empleats Mèdics de les Canàries (SEM), han explicat la vocació amb què neix l’associació mèdica: aconseguir un estatut propi per al col·lectiu mèdic o, almenys, la «no discriminació» d’aquests professionals davant les altres categories.
Respecte al possible perjudici que una vaga indefinida tindria en els pacients, Xavier Lleonart ha afirmat que es veuran afectats, però ha asseverat que «això fa temps que passa», cosa que ha atribuït a la «precarietat» en la qual treballen els professionals. Per això, ha assenyalat que la vaga és necessària per posar fi a aquesta situació.
Resposta conjunta
Per la seva banda, Ángela Hernández, secretària general d’AMYTS, el sindicat majoritari a la Comunitat de Madrid, ha enviat un missatge de tranquil·litat: «Res que sigui urgent o no demorable deixarà de ser fet» durant les previstes mobilitzacions.
La resposta de la professió, defensen a UMYF, ha de ser «conjunta, coordinada i capaç de representar el major nombre possible de metges i facultatius». Després de l’aprovació del projecte de llei de l’Estatut Marc –un text que sempre han rebutjat– i el pas al tràmit parlamentari, que les organitzacions auguren complex, aposten per aquesta aturada indefinida per aconseguir que el personal mèdic i facultatiu «aconsegueixi el reconeixement de la seva singularitat».
Tots els professionals
Aquest dimecres, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha indicat que l’Estatut Mèdic propi que reclamen els metges «pot tenir cabuda una vegada que es faci l’estatut per a tots els professionals» amb l’aprovació del projecte de llei d’Estatut Marc al Congrés dels Diputats.
Un text específic per als metges és possible si la norma per a tots els sanitaris obté llum verda en seu parlamentària, però «no sobre les seves cendres», ha assenyalat al ple de la Cambra baixa i en resposta a una pregunta sobre això per part del membre del Grup Parlamentari Basc, Joseba Andoni Agirretxea.
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