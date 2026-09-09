Mor Josep Grau, exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa
També va ser president de la Diputació de Lleida, president de l'ACM i diputat al Congrés
ACN
L'exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa Josep Grau ha mort aquest dimarts al vespre amb 80 anys, segons ha confirmat el consistori de la capital del Pla d'Urgell. Nascut a la mateixa ciutat el 8 de novembre de 1945, va ser conseller entre el 1999 i el 2003 i alcalde del 1987 al 1999. També va exercir altres càrrecs de responsabilitat, com ara president de la Diputació de Lleida entre els anys 1990 i 1999 o president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) entre el 1996 i el 1999. També va ser diputat al Congrés entre el 1993 i el 1994. L'Ajuntament de Mollerussa, amb l'alcalde Marc Solsona al capdavant, ha lamentat "profundament" el decés i ha agraït els anys de dedicació de Grau al municipi.
Grau va iniciar la trajectòria política municipal l'any 1983, quan va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Mollerussa per Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Quatre anys més tard, després de les eleccions municipals de 1987, va assumir l'alcaldia, que va revalidar en els comicis de 1991 i 1995 al capdavant de les candidatures de Convergència i Unió (CiU).
Els tres mandats de Grau van coincidir amb un període de transformació de Mollerussa. L'any 1988 es va crear oficialment la comarca del Pla d'Urgell i la ciutat va afrontar el repte de consolidar la capitalitat i dotar-se de les infraestructures, els serveis i els equipaments necessaris per assumir aquest paper territorial.
També van coincidir amb un creixement urbanístic, econòmic i demogràfic i amb la modernització del teixit urbà i dels serveis públics. Es van impulsar el desenvolupament de nous sectors residencials i industrials que van permetre ampliar la ciutat i donar resposta al seu creixement. El consistori també destaca el reforç de la Fira de Mollerussa i la consolidació de la Fira de Sant Josep.
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- El Govern restringeix la mobilitat dimecres i suspèn les classes a cinc comarques per la previsió de pluges intenses
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central