Aliança Catalana agita la vigília de la Diada i eixampla la divisió entre els partits independentistes
ERC, Junts i la CUP comparteixen el rebuig a Orriols, però discrepen sobre com fer-li front mentre la irrupció de l’extrema dreta independentista obre una nova batalla sobre qui cap en el moviment i qui pot apropiar-se dels seus símbols
Gisela Boada
La setmana de la Diada va començar amb unes declaracions de la portaveu de la CUP, Su Moreno, que assegurava que l’Onze de Setembre d’aquest any marcarà «l’inici d’un nou moment polític per a l’independentisme popular» i situava, textualment, la catalanitat en un moment de «disputa». Poques hores després, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, va llançar un altre missatge durant la tradicional roda de premsa dels dilluns: «L’independentisme no pot ser excloent, tancat i enfadat; una minoria al nostre país, encara que sigui pura, només ens pot portar a la derrota».
Totes dues dirigents parlaven d’Aliança Catalana, que un any més ha mostrat la seva voluntat de participar en els actes de la Diada i erigir-se en referent d’un independentisme xenòfob que promet assolir el seu objectiu amb el convenciment que, per fer-ho, una part de la població ha de quedar al marge. Sílvia Orriols té previst tornar aquest dijous, en la vigília de la Diada, al Fossar de les Moreres, històric bastió independentista i escenari durant dècades dels actes de l’esquerra independentista, tot i que l’alcaldessa de Ripoll encara no pot garantir la seva presència pel seu estat de salut.
Fa pocs dies va patir cremades als braços i a la cara en un accident domèstic que ha deixat en dubte la seva participació tant en els actes del dia 10 com en els de l’Onze de Setembre. Fonts de la formació asseguren, de moment, que la seva assistència continua prevista aquest dijous. Si finalment hi acudeix, Orriols coincidirà amb la mobilització convocada per cinc organitzacions de l’esquerra independentista —Alerta Solidària, Arran, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)— amb la voluntat expressa de deixar clar que el Fossar representa, al seu parer, exactament el contrari de tot el que encarnen les sigles d’Aliança Catalana.
En paral·lel, i tal com va avançar El Periódico, persones vinculades a ambients ultres, entre elles membres dels Boixos Nois, han plantejat donar-li suport perquè pugui pronunciar un discurs que altres anys va quedar pràcticament silenciat pels xiulets i les protestes dels grups d’esquerra antifeixistes. Els Mossos preparen, com ja ha passat en altres ocasions, un dispositiu especial. Però, més enllà de la tensió que es pugui produir al Fossar, l’entrada en joc d’Aliança Catalana té enguany un significat polític més gran i evidencia que la divisió dins del sobiranisme és cada vegada més gran.
El cos a cos d’ERC i la CUP
ERC i la CUP han aprofitat els dies previs a la Diada per negar-li legitimitat dins del moviment independentista i combatre cos a cos el seu discurs sobre la immigració. Per a totes dues formacions, l’independentisme ha de tenir clar que el seu conflicte continua sent amb l’Estat, que és qui impedeix a Catalunya decidir el seu futur, i no amb aquells que han arribat a viure al país. Una ofensiva que contrasta amb el perfil baix de Junts: «Serà una Diada de tots els catalans», es va limitar a expressar dimecres Salvador Vergés, portaveu del grup parlamentari.
Esquerra parla d’un «independentisme democràtic» per aïllar Orriols; la CUP sosté directament que el moviment és, per definició, «antifeixista» i que, per tant, Aliança Catalana en queda fora. A Junts, en canvi, defensen que l’independentisme està representat «de l’extrema esquerra a l’extrema dreta» i que aquesta amplitud forma part del moviment, encara que comporti una divisió interna més gran.
Aquí apareix una fractura diferent de les que durant anys han dividit l’independentisme. Fins ara, les grans discrepàncies s’havien concentrat sobretot en l’estratègia per aconseguir la independència: unilateralitat o negociació amb l’Estat, confrontació o diàleg, pactes o no pactes a Madrid. La irrupció d’Orriols obliga així a discutir no només sobre el camí cap a la independència —un debat al qual els partits han donat més pes aquesta setmana precisament per l’avenç d’Aliança Catalana—, sinó també sobre els límits polítics i identitaris del mateix moviment.
La «disputa» per la catalanitat
És, en el fons, la «disputa» per la catalanitat a què es referia Moreno en començar la setmana. ERC i la CUP defensen que la identitat catalana no es pot construir deixant fora una part de la població pel seu origen i que un projecte xenòfob és incompatible amb la majoria social que necessita l’independentisme. Junts rebutja els postulats d’Aliança Catalana, però no situa de la mateixa manera la frontera de qui es pot reivindicar com a independentista.
Però la paradoxa és que l’aparició d’una nova frontera dins de l’independentisme ni tan sols ha aconseguit unir la resta contra Orriols. ERC, Junts i la CUP comparteixen un rebuig de fons a Aliança Catalana, però aquesta coincidència no recompon cap bloc. Obre, en canvi, una altra divergència sobre què fer amb l’extrema dreta independentista i quina és l’estratègia més efectiva per frenar-ne el creixement. Esquerra i els anticapitalistes han optat aquesta setmana per confrontar obertament amb Orriols i fins i tot disputar-li l’etiqueta d’independentista, mentre Junts ha mantingut un perfil molt més baix.
Els postconvergents tampoc solen fer del Fossar el centre dels seus actes de la vigília com ERC i la CUP, però el silenci encaixa, a més, amb un debat estratègic que travessa aquest partit especialment des de fa temps. A Junts pesa el debat sobre si combatre frontalment Orriols pot acabar reforçant-la i alimentant el seu discurs victimista. A això s’hi suma una qüestió electoral: Aliança Catalana pesca vots principalment en espais que disputa a Junts, tot i que també ho fa entre votants d’ERC i la CUP.
Nou cicle electoral
El Fossar concentra aquest dijous totes aquestes contradiccions. Una nova escletxa, per tant, per a un independentisme que va arribar dividit a la ressaca del procés i que ni tan sols en els seus moments de màxima unitat va aconseguir esborrar del tot les seves diferències. Ara ja no es tracta únicament de com arribar a la independència, sinó també de qui pot reivindicar-la, qui forma part del país que pretén assolir-la i quina idea de Catalunya hauria de representar.
La Diada serà, així, el primer gran aparador d’una batalla que amenaça de marcar el pròxim cicle polític dins del sobiranisme, amb la vista posada ja en les cites electorals del 2027.
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