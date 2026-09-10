Els Mossos blinden el Fossar de les Moreres perquè simpatitzants de l'esquerra independentista i d'Aliança no es trobin
La Brimo impedeix que antifeixistes s'apropin a Orriols, acompanyada d'un centenar d'independentistes d'extrema dreta
ACN
Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra han carregat aquest dijous a la tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona contra alguns manifestants de l'esquerra independentista que protestaven per l'acte d'Aliança Catalana a la zona. La policia catalana té la plaça dividida amb un cordó policial, a l'interior hi ha AC i a l'exterior, els antifeixistes. Cap a tres quarts de sis els Mossos han retirat una de les pancartes antifeixistes al passeig del Born i això ha provocat moments de tensió i alguns cops de porra.
Més d'un centenar d'independentistes d'extrema dreta s'han concentrat en un racó de la plaça rodejats per mossos, mentre que entre 200 i 300 antifeixistes s'han hagut de quedar fora del Fossar perquè la policia ha evitat el seu avenç. Poc abans de les 5 de la tarda, la líder d'AC, Sílvia Orriols, ha pogut entrar a la plaça, escortada per la Brimo, per commemorar la vigília de la Diada de l'Onze de Setembre.
Entre els dos sectors enfrontats, a uns 30 metres de distància els uns dels altres, s'han proclamat crits com 'Orriols és la solució', per part d'AC, o 'Fora feixistes dels nostres barris', per part de l'esquerra independentista. A banda i banda, però, es veuen banderes estelades, a part dels símbols de cada entitat.
Els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça i no es pot creuar d'un costat a l'altre. Només deixen entrar al Fossar simpatitzants d'AC, ja que és l'entitat que havia comunicat la mobilització. En canvi, com que l'esquerra independentista no havia notificat formalment la mobilització, no pot accedir-hi.
L'esquerra independentista ha convocat la manifestació contra AC amb la col·laboració de moviments socials i entitats com els Diables del Casc Antic, l'Organització Juvenil Socialista (OJS), l'Esplai del Pi, el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, l'Associació de Veïns del Casc Antic, els comitès joves de les festes majors del Raval, el Gòtic i la Barceloneta, la Coordinadora de Coros de la Barceloneta, la Xarxa Veïnal del Raval, associacions de marroquins i paquistanesos, Resistim al Gòtic, i altres.
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