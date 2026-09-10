Diada de l'11 de Setembre de 2026: tots els actes i agenda completa a la Catalunya central
Els esdeveniments per commemorar l'11-S començaran dijous i s'estendran fins divendres
Regió7
Celebra aquest 11 de setembre amb tots els actes institucionals, culturals i festius que proposen les comarques de la Catalunya central. Més de deu municipis organitzen diferents esdeveniments per commemorar la diada Nacional de Catalunya.
11 DE SETEMBRE
BERGA
Diada Nacional de Catalunya. Divendres, a les 10 h, al parc del Pla de l’Alemany, acte institucional amb hissada de la bandera estelada a càrrec de representants de l’Agrupament Escolta i Guia Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella i la Coral Queraltina, que celebren el 65è i el 50è aniversari. Ball d’homenatge amb l’Esbart Dansaire Queralt, ofrena floral a l’estàtua de Rafael Casanova i lectura del manifest. A més, la Cobla Pirineu interpretarà el Cant dels Segadors i, a les 10.45 h, oferirà una audició de sardanes. A les 12 h, sortida dels autobusos cap a Barcelona.
CASTELLBELL I EL VILAR
Diada de Catalunya. Dijous, a les 20 h, a la plaça Esteve Biosca, ofrena floral d’homenatge als tres alcaldes afusellats. A les 20.45 h, 12a Marxa de Torxes per la Independència Albert Mulero, fins al Vilar. Divendres, a les 9 h, 11a Transenyera, cursa de 15 km i 8 metres de desnivell; i caminada de 8 km i 200 metres de desnivell. A les 12.30 h, a la plaça Lluís Companys, acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
MANRESA
17a Marxa de Torxes per la Independència. Dijous, a les 20.30 h, concentració a la plaça Neus Català i recorregut fins a la plaça Major, on la colla castellera Tirallongues aixecarà un pilar. Amb la participació de músics de carrer i la coral Refilets, de Música per la Llibertat, que encapçalarà el cant dels Segadors. Parlament de cloenda a càrrec de l’escriptor i activista Víctor Alexandre. Preu de les torxes: 4 euros. A la venda des d’una hora abans de l’inici de la marxa. Organització: Comissió 11 de Setembre.
Diada Nacional de Catalunya. Divendres, a les 11 h, a la plaça Onze de Setembre, acte institucional amb la glossa conjunta de Montserrat Parera i Maria Gallofré, directores de MoMa New School i MoMa Espai Cultural; i ofrena floral d’institucions i entitats manresanes. Amb la participació de l’Esbart Manresà i diferents corals de la ciutat: Capella de Música de la Seu, Cor Parroquial de Sant Josep del Poble Nou, Coral Eswèrtia, Coral Font del Fil i Orfeó Manresà. Balada de sardanes amb la col·laboració del Grup Sardanista Dintre el Bosc, Manresa Dansa, Casal Cultural Dansaires Manresans i Foment de la Sardana de l’Agrupació Cultural del Bages.
MOIÀ
Diada Nacional de Catalunya. Divendres, a les 7.45 h, Alcem l’estelada al Grony: sortida a peu des de la plaça Sant Sebastià. A les 9 h, arribada la Creu Vermella. A les 10 h, alçada de l’estelada. Hi haurà coca i beguda per a tothom. Organització: Amics del Grony. A les 12 h, a l’ajuntament, recepció a Jenn Díaz, escriptora i exdiputada al Parlament. A les 12.30 h, ofrena floral davant del monument d’en Rafael Casanova, amb la col·laboració de l’Espai Musical de Moià, els Bastoners de Moià i la Colla Sardanista Llaç d’Amistat. De 10.30 a 15 h, portes obertes al Museu de Moià-Casa Museu Rafel Casanova. Entrada gratuïta. Activitats d’11 a 14 h: jocs de taula a càrrec de Caldaus (Víctus Barcelona 1714, Pocket Wars...), recreació històrica a càrrec d’ARH Moià 1714 i taller Fes la teva senyera.
LA POBLA DE LILLET
Diada Nacional de Catalunya. Divendres, a les 8.30 h, sortida des de la plaça de l’Ajuntament fins al castell de la vila, a peu o en cotxes particulars. En arribar, hissada de l’estelada. A les 12 h, acte institucional al monument de Ramon d’Urtx. Ofrena floral, parlaments i cantada dels Segadors.
PUIGCERDÀ
Diada de Catalunya. Divendres, a les 8 h, 20è Aplec de Bell·lloc, amb sortida des de la plaça de Barcelona. A l’arribada, esmorzar popular. A les 11 h, a l’església de Santa Maria de Bell·lloc, missa de la Diada. A les 18 h, a la plaça de l’Alguer, ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa.
RAJADELL
Diada Nacional de Catalunya. Divendres, a les 8 h, des de la plaça de l’Era, pujada a peu al Cogulló de Can Torre. Després de l’esmorzar es llegirà el manifest i es canviarà la senyera del cim. Servei de bar. Organització: Amics del Cogulló de Rajadell, Maians i Castellfollit del Boix.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Diada Nacional de Catalunya. Divendres, a les 9 h, a Sant Benet de Bages, acte cívic/religiós. Sortida a peu des del Cobert de la Màquina de Batre a les 8 h. A les 10.30 h, al Cobert de la Màquina de Batre, esmorzar amb coca i xocolata A les 10.45 h, hissada de la senyera a càrrec del pubillatge. A les 11 h, acte institucional amb manifest, parlaments, cant d’Els Segadors i ballada de sardanes. Amb les actuacions de l’Agrupació Coral Sant Fruitós i Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Diada Nacional de Catalunya. Divendres, a les 9 h, sortida des de la plaça Major cap a la Creu del Codó. A les 12 h, canvi de la bandera i vermut al Codó (Guixers). A les 14.30 h, arrossada popular a l’àrea recreativa del Codó. Tiquet: 10 euros. Reserva i compra a l’oficina de turisme o al Xiringuito del Codó. Concert a càrrec d’Els Bandarres.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Diada Nacional de Catalunya. Dijous, a les 20 h, des de la plaça de l’Ajuntament, marxa de torxes cap a Castellet i hissada de la senyera a la plaça de la Generalitat. A les 21 h, a Castellet, sopar popular (cadascú es porta el seu). A les 21.15 h, parlament institucional i lectura del manifest. Divendres, a les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, esmorzar popular, amb coca i xocolata. Entrega de premis del 15è concurs de fotografia de la 17a Fira del Vapor. A les 12.15 h, amb inici a la plaça de l’Ajuntament, cercavila amb els gegants i grallers. A les 12.30 h, a la plaça Onze de Setembre, acte institucional, cultural i homenatge a la Senyera. Ofrena floral. Durant el matí, a la zona esportiva, 37a Triatló popular. A les 20 h, a la plaça Onze de Setembre, botifarrada popular. Tiquets: 7 euros. Venda anticipada. A les 20.30 h, amb inici a la plaça Onze de Setembre, correfoc infantil, amb la representació de La llegenda de Castellet. A les 22.30 h, amb inici a la plaça Clavé, correfoc adult. En acabar, a la plaça Onze de Setembre, Music by Robert Sim.
SANTPEDOR
Diada Nacional de Catalunya. Dijous, a les 19.30 h, a la capella de Sant Andreu, xerrada: Mantenir viu el català, un repte urgent. De Santpedor a La Bressola, a càrrec de Ferran Aguilera, exprofessor i inspector de llengua del departament d’Educació: Gabriela Jurkiewicz, professora de llengua anglesa i voluntària del programa Vincles; i Anna Boix, professora de llengua catalana i literatura a secundària i exmestra de La Bressola. Divendres, a partir de les 10 h, a la plaça Catalunya, esmorzar popular amb coca i xocolata, ofrena floral al monument de la Sardana i cant dels Segadors i audició de sardanes i música amb la cobla orquestra Montrins. A les 17.14 h, repic de campanes a càrrec de les campaneres de Santpedor.
SÚRIA
Onze de Setembre. Dijous, a les 20 h, a la plaça Major del Poble Vell, Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, amb l’actuació del grup Przygoda de Polònia. Entrada gratuïta. Divendres, a les 8 h, des de la plaça Sant Joan, sortida de la pedalada en bicicleta tot terreny BTT i sortida de corredors cap al turó de La Torre. A les 9 h, sortida de la caminada cap al turó de La Torre. A les 9.30 h, turó de La Torre, hissada de la bandera de Catalunya. Lectura del manifest i cant d’Els Segadors amb la col·laboració de cantaires suriencs de diferents entitats, que coincidirà amb un galeig a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros. Aixecada d’un pilar humà i balls de bastons i de cascavells. Esmorzar popular.
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