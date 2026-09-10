Passat el migdia
Incendi a Montjuïc: el fum obliga a desallotjar el castell i el telefèric
El foc s’ha iniciat a la carretera de Miramar i ja ha cremat una hectàrea
Gisela Macedo
Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons ha explicat el cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Eduard Caimel, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i de la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar l'avenç ràpid, s'ha protegit el castell i s'han desallotjat algunes zones com el telefèric. El foc està pràcticament perimetrat i afecta una superfície d'una hectàrea. Els Bombers esperen controlar-lo aquest dijous mateix.
L'avís s'ha rebut cap a les 12.30 hores. Quan els Bombers de Barcelona hi han arribat amb una desena de dotacions han reclamat l'ajuda de dos helicòpters de la Generalitat, ja que el foc avançava molt de pressa a causa del vent de marinada per una zona de matolls i de difícil accés.
Al cap de poc ja s'ha acotat la zona, els helicòpters s'han pogut retirar i els Bombers de Barcelona han seguit treballant amb línies d'aigua i eines manuals, tot i que els bombers no poden accedir a certes zones a peu. Els Bombers han situat una dotació al castell per defensar-lo en cas que el foc s'hi acostés. També han confinat inicialment el perímetre del castell i els Jardins de l'Alcalde. Després han fet que la gent sortís ordenadament del castell i del telefèric i que ningú s'hi acostés.
Caimel ha explicat que a la zona hi pot haver algun sensesostre acampat però sobretot ciutadans que hi van a caminar i fer esport.
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