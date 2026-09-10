El Tribunal de Comptes preveu aplicar l'amnistia als 35 excàrrecs encausats pel procés
La decisió arriba gairebé dos mesos després que el TJUE avalés la norma
ACN - Redacció
El Tribunal de Comptes preveu aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1-O i a l'acció exterior del procés, segons ha avançat aquest dijous 'El Matí de Catalunya Ràdio'. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. La decisió arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la UE.ers de la UE.
El judici ja havia quedat vist per a sentència el maig del 2024, però la causa va quedar pendent de resolució després que el Tribunal de Comptes plantegés al TJUE diverses qüestions prejudicials.
El TJUE va respondre el 16 de juliol passat i va concloure que el dret de la Unió no s'oposa a la llei d'amnistia. A més, va descartar que l'organització del referèndum afectés els interessos financers de la UE.
Malgrat l'aval europeu, el Tribunal de Comptes no va aplicar la norma de manera immediata. A finals de juliol va optar per reobrir la causa i obrir un termini de deu dies d'al·legacions perquè les parts es poguessin pronunciar sobre l'origen dels fons emprats per organitzar l'1-O.
Per contra, el Govern va reclamar formalment al Tribunal de Comptes que apliqués l'amnistia i aixequés les mesures cautelars que continuaven vigents sobre els excàrrecs.
Així, a finals de juliol la Generalitat va presentar a finals de juliol un en què reclamava el "tancament definitiu" del procediment.
La decisió del Tribunal de Comptes va en paral·lel a la que ha d’adoptar el Tribunal Constitucional, que té previst començar a deliberar el 22 de setembre sobre els recursos d'empara presentats per dirigents del procés.
El Tribunal Suprem, per la seva banda, es nega a aplicar-la als delictes de malversació, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar aquest mes de setembre l'amnistia per a l'exsecretari de Vicepresidència Josep Maria Jové i l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó.
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