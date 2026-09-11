L'ANC i Òmnium criden la ciutadania a sortir al carrer per un "nou embat independentista"
El Consell de la República reclama "unitat de l'independentisme" mentre Espanya "es desfà com el sucre"
ACN
L'ANC i Òmnium han fet una crida a la ciutadania a sortir als carrers i manifestar-se per un "nou embat independentista". En declaracions després de les tradicionals ofrenes al monument a Rafael Casanova, el president de l'ANC, Josep Vila, ha proclamat que "la millor ofrena" és agafar l'estelada i manifestar-se per "empènyer amb força" la lluita independentista. El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha defensat que cal tancar la carpeta de la repressió per "tornar a obrir la carpeta del dret a l'autodeterminació" en un context en què l'aplicació de l'amnistia "està a tocar". Per la seva banda, el president del Consell de la República, Jordi Domingo, ha reclamat la "unitat de l'independentisme" oblidant qualsevol retret o diferència.
Antich ha reclamat la independència de Catalunya "amb tots els seus accents, orígens i diversitat". Segons ha dit, la Diada d'aquest any ha arrencat amb un "gust agredolç" pels incidents al Fossar de les Moreres. I s'ha mostrat preocupat per l'ascens de l'extrema dreta que, segons ha afegit, a Catalunya "s'embolica amb l'estelada", en referència a Aliança Catalana.
Domingo ha erigit el Consell de la República com a "facilitador" de la unitat i poder treballar plegats per "obtenir el que el poble desitja". "És un bon moment en què Espanya s'està desfent com sucre i perquè tenim l'amnistia a tocar", ha afegit.
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