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L'ANC i Òmnium criden la ciutadania a sortir al carrer per un "nou embat independentista"

El Consell de la República reclama "unitat de l'independentisme" mentre Espanya "es desfà com el sucre"

El president del Consell per la República, José Domingo, i altres dirigents de l'entitat a l'ofrena a Rafael Casanova amb motiu de la Diada

El president del Consell per la República, José Domingo, i altres dirigents de l'entitat a l'ofrena a Rafael Casanova amb motiu de la Diada / x

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ACN

Barcelona

L'ANC i Òmnium han fet una crida a la ciutadania a sortir als carrers i manifestar-se per un "nou embat independentista". En declaracions després de les tradicionals ofrenes al monument a Rafael Casanova, el president de l'ANC, Josep Vila, ha proclamat que "la millor ofrena" és agafar l'estelada i manifestar-se per "empènyer amb força" la lluita independentista. El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha defensat que cal tancar la carpeta de la repressió per "tornar a obrir la carpeta del dret a l'autodeterminació" en un context en què l'aplicació de l'amnistia "està a tocar". Per la seva banda, el president del Consell de la República, Jordi Domingo, ha reclamat la "unitat de l'independentisme" oblidant qualsevol retret o diferència.

Antich ha reclamat la independència de Catalunya "amb tots els seus accents, orígens i diversitat". Segons ha dit, la Diada d'aquest any ha arrencat amb un "gust agredolç" pels incidents al Fossar de les Moreres. I s'ha mostrat preocupat per l'ascens de l'extrema dreta que, segons ha afegit, a Catalunya "s'embolica amb l'estelada", en referència a Aliança Catalana.

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Domingo ha erigit el Consell de la República com a "facilitador" de la unitat i poder treballar plegats per "obtenir el que el poble desitja". "És un bon moment en què Espanya s'està desfent com sucre i perquè tenim l'amnistia a tocar", ha afegit.

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