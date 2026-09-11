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Diada de Catalunya

El Govern i els partits catalanistes fan pinya contra l’exclusió davant l’auge de l’extrema dreta

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, defensa una Catalunya inclusiva i oberta davant un context de desconfiança creixent i la recent tensió viscuda al Fossar de les Moreres

El president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els seus consellers, en l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova

El president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els seus consellers, en l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova / MANU MITRU

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Sara González

Sara González

Barcelona

Un tancament de files per una Catalunya cohesionada i sense exclusions. Aquesta ha sigut la proclama unànime del Govern, dels representants de les principals institucions i dels partits catalanistes en un context en el qual l’extrema dreta avança i hores després que el Fossar de les Moreres es convertís en un polvorí pel xoc entre antifeixistes i militants d’Aliança Catalana. La tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova, amb què es dona el tret de sortida a l’Onze de Setembre, ha tingut un fil conductor: la reivindicació d’una societat «oberta» i «diversa» davant l’auge de discursos discriminatoris.

Després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, fes aquest dijous, en el seu discurs institucional, una crida a combatre «l’odi» i advertís que no es pot permetre que «res ni ningú posi en perill la convivència», la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reivindicat una «Catalunya inclusiva» en contraposició a un món en què «es tanquen fronteres» i «s’alimenta la por». La també consellera ha reivindicat tenir «capacitat per teixir aliances» en un moment de «confrontació i desconfiança» creixent.

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Que aquest és el fil conductor dels representants polítics ha quedat clar quan el president del Parlament, Josep Rull, ha pres la paraula i ha reclamat «unitat interna» entre els partits catalanistes davant «la por, l’assenyalament i l’odi» que agiten les formacions d’extrema dreta. El dirigent de Junts ha advocat per una Catalunya «d’acollida i d’integració», a més de recordar que el fet que Carles Puigdemont continuï sense poder tornar a Catalunya és una «terrible i falsa normalitat».

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