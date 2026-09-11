Diada de Catalunya
El Govern i els partits catalanistes fan pinya contra l’exclusió davant l’auge de l’extrema dreta
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, defensa una Catalunya inclusiva i oberta davant un context de desconfiança creixent i la recent tensió viscuda al Fossar de les Moreres
Un tancament de files per una Catalunya cohesionada i sense exclusions. Aquesta ha sigut la proclama unànime del Govern, dels representants de les principals institucions i dels partits catalanistes en un context en el qual l’extrema dreta avança i hores després que el Fossar de les Moreres es convertís en un polvorí pel xoc entre antifeixistes i militants d’Aliança Catalana. La tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova, amb què es dona el tret de sortida a l’Onze de Setembre, ha tingut un fil conductor: la reivindicació d’una societat «oberta» i «diversa» davant l’auge de discursos discriminatoris.
Després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, fes aquest dijous, en el seu discurs institucional, una crida a combatre «l’odi» i advertís que no es pot permetre que «res ni ningú posi en perill la convivència», la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reivindicat una «Catalunya inclusiva» en contraposició a un món en què «es tanquen fronteres» i «s’alimenta la por». La també consellera ha reivindicat tenir «capacitat per teixir aliances» en un moment de «confrontació i desconfiança» creixent.
Que aquest és el fil conductor dels representants polítics ha quedat clar quan el president del Parlament, Josep Rull, ha pres la paraula i ha reclamat «unitat interna» entre els partits catalanistes davant «la por, l’assenyalament i l’odi» que agiten les formacions d’extrema dreta. El dirigent de Junts ha advocat per una Catalunya «d’acollida i d’integració», a més de recordar que el fet que Carles Puigdemont continuï sense poder tornar a Catalunya és una «terrible i falsa normalitat».
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