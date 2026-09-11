El Govern reivindica una Catalunya "sense exclusions" durant l'ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada
Institucions i partits polítics participen al tradicional homenatge que enceta els actes oficials de la Diada
Regió7 / ACN
Institucions, partits i entitats reten homenatge aquest divendres al matí a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de Successió, Rafael Casanova. Ho fan, com cada any, just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714, a l'actual cruïlla entre els carrers Ali Bei i ronda de Sant Pere. Els més matiners, a les 8 hores, han estat els Mossos amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, al capdavant -però sense el nou director general de la policia catalana, Ferran López- i seguits dels altres cossos d'emergèngia.
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha reivindicat durant l'ofrena una Catalunya "sense exclusions" com a "contrapunt" davant un món actual que "tanca fronteres". També ha subratllat que Catalunya és un país que "té capacitat de teixir aliances" i ho ha contraposat al context actual de "confrontació i la immediatesa". En la línia del discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu de la Diada, Paneque ha volgut transmetre un missatge de "fraternitat i orgull". "Som un país obert, fermament democràtic i solidari", ha conclòs.
Paneque ha posat el món dels castells d'exemple per fer valdre la "confiança en nosaltres mateixos". Una actitud que, segons la portaveu de l'executiu català, ha de servir per afrontar "els grans reptes" del futur. Entre els reptes pendents ha citat l'educació, les infraestructures, l'habitatge o un finançament que "permeti tenir aquells recursos necessaris a Catalunya".
Al seu torn, el president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat a la "cohesió interna" de Catalunya i ha reivindicat la Diada "dels 8 milions de catalans". "Catalunya és una nació que no pregunta a la gent d'on ve, si no on volem arribar", ha defensat després de la tradicional ofrena. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili: "Això és una infàmia". En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una "terrible falsa normalitat", i ha recordat la primera ofrena de fa 125 anys per part d'un grup de joves que van ser detinguts. "L'esperança sempre és i serà més poderosa que la por", ha afegit.
No és previst que participin a l'acte la CUP, Aliança Catalana, Vox i PPC.
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