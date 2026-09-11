Missatge per la Diada
Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
L’expresident, de 96 anys, reivindica una visió inclusiva de la catalanitat: «La Diada és la festa de tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans»
Regió7
L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha reivindicat aquest divendres la seva visió inclusiva de la catalanitat en definir la Diada com la «festa de tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans», alhora que ha apel·lat a l’«esperança»: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur».
En un missatge emès per Catalunya Ràdio amb motiu de la Diada de l’Onze de Setembre, Pujol ha reconegut que «el país viu moments complicats, d’incerteses, de desil·lusions i de gent a qui les coses no li van prou bé, de gent que està perdent l’esperança».
«Però també hi ha molta gent amb energia, amb il·lusió, amb ganes de fer coses i de fer-les bé», ha destacat Pujol, convençut que hi ha «motius per a l’esperança». Al seu parer, «la fe i l’optimisme es poden encomanar si hi ha ganes i voluntat de continuar sent i d’anar endavant».
Sense al·ludir explícitament als discursos de l’extrema dreta ni als plantejaments islamòfobs d’Aliança Catalana, Pujol sí que ha volgut recuperar la seva definició inclusiva de la catalanitat. «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur», ha afirmat l’expresident, de 96 anys, per a qui «Catalunya val la pena».
Més enllà dels «lideratges» i dels «polítics que tenen el seu paper a jugar», Pujol ha fet una crida a la ciutadania a «encomanar els menys esperançats, els enfadats, els que més pateixen», i ha reblat: «Tenim capacitat per fer una gran Catalunya».
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