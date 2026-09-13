Sílvia Catà, nova comissària en cap dels Mossos, defensa un relleu "natural" i no "traumàtic" al capdavant del cos després d'uns "anys convulsos"
Afirma que donarà continuïtat als plans contra la multireincidència i les armes blanques
ACN
La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha defensat que el relleu al capdavant del cos es faci "de manera natural" i no "de forma traumàtica" després d'uns "anys convulsos" al cos. Ho ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia', en què ha explicat que va rebre l'encàrrec directament de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha reivindicat "certa continuïtat" per consolidar projectes com els plans contra la multireincidència i les armes blanques i ha apostat per treballar des de la "proximitat". Preguntada per la dimissió de Josep Lluís Trapero, ha assegurat que desconeix si el major ha renunciat perquè no la volia com a cap dels Mossos. "No tinc informació en relació amb aquest aspecte", ha manifestat.
Sílvia Catà assumirà oficialment aquesta setmana el càrrec de comissària en cap dels Mossos d’Esquadra després de la jubilació de Miquel Esquius, que ha estat dos anys al capdavant de la Prefactura. Catà ha defensat que el relleu es faci “de manera natural” i no “de forma traumàtica” després d’uns “anys convulsos” al cos.
Ha assegurat que aquest ha estat un “encàrrec” de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i ha reivindicat “certa continuïtat” per consolidar alguns dels projectes. En aquesta línia, ha afirmat que els plans contra la multireincidència i sobre les armes blanques tindran continuïtat. En concret, sobre el pla Daga, ha considerat que els Mossos estan fent “un treball excel·lent per treure armes blanques de circulació”.
Proximitat i exemplaritat
Catà, que serà la primera dona a ocupar el càrrec de comissari en cap dels Mossos, ha recordat que darrere aquesta qüestió de gènere hi ha una trajectòria professional consolidada amb 29 anys d’experiència com a mossa d’esquadra: “He pujat en totes les escales de comandament”.
Ha aprofitat ha remarcat que cada cop hi ha més dones que ocupen càrrecs de responsabilitat a empreses privades i a l’Administració. Des del seu punt de vista aquesta tendència s’ha d’entendre “com una normalitat” perquè, a parer seu, el que ha d’aflorar és “el talent”. Així mateix, ha assenyalat que “la policia també és un reflex de la societat”.
Preguntada sobre segell, ha dit que el seu estil de lideratge parteix de la “proximitat” i l’“exemplaritat”. En aquesta línia, ha explicat que vol que els agents i comandaments transmetin a les persones a les quals serveixen “molta proximitat, treball en equip i sobretot humilitat”.
Violència de gènere i bandes juvenils
Catà també ha situat entre les seves prioritats la lluita contra la violència de gènere. Ha defensat un abordatge transversal que impliqui els Mossos, els serveis socials, les policies locals i altres operadors de la seguretat. Ha remarcat la necessitat de facilitar que les dones denunciïn, especialment en els casos de violència psicològica, i ha apuntat que els agents han d’“empatitzar molt amb la víctima i mirar-la als ulls”.
Pel que fa a les bandes juvenils, ha alertat que la proliferació en la possessió d’armes blanques és “un punt crític amb els nois més joves” i ha afirmat que els Mossos focalitzaran més esforços a “combatre i erradicar aquestes conductes lesives d’alguns joves”.
En el cas del crim organitzat, Catà ha assenyalat que és un problema “molt lligat a la marihuana” i ha apuntat que es podrà combatre millor amb l’increment d’efectius, amb més de 1.300 nous agents a mitjan agost i noves promocions de l’escola de policia l’any vinent.
La nova comissària en cap també ha abordat la diferència entre l’evolució de les dades de criminalitat i la percepció d’inseguretat. Ha reconegut que fa mesos que les dades delictives baixen a Catalunya, però ha apuntat que hi ha persones que se senten insegures en determinats llocs. Per combatre aquesta percepció, ha defensat incrementar els efectius d’investigació criminal i reforçar la prevenció i la proximitat.
En aquest sentit, ha apostat per fer més prevenció i “estar al costat de la ciutadania, mirar-la als ulls, baixar del cotxe i preguntar a la gent què li passa”. Segons ha dit, “no sempre les dades policials ho aguanten tot”.
Desconeix si Trapero va dimitir perquè no la volia com a cap
Preguntada per la dimissió aquesta setmana del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, Catà ha assegurat que desconeix si ha renunciat perquè no la volia com a nova cap dels Mossos. “No entro a valorar el que ha passat amb la Direcció General de la Policia ni la figura del director general perquè no tinc informació amb relació a aquest aspecte”, ha manifestat.
Sobre la situació de Trapero, ha explicat que la comissaria general a la qual previsiblement serà adscrit dependrà directament del director general de la Policia i no de la Prefectura. “El major no dependrà de mi”, ha indicat.
Pel que fa a la seva relació amb el nou director general de la Policia, Ferran López, ha explicat que es coneixen des de fa molts anys, igual que amb Trapero. Ha destacat que tots dos tenen una “trajectòria dilatada en el cos”, tot i que ha precisat que no ha treballat mai “personalment ni professionalment” amb cap dels d’ells.
Educació i drets dels ciutadans
Catà també ha parlat de la infiltració d’agents en assemblees de docents i ha assegurat que amb ella al capdavant de la comissaria en cap “els Mossos compliran la llei i faran tot el possible per respectar els drets i les llibertats dels ciutadans”.
També s’ha referit al pla pilot per portar agents als instituts i ha destacat que des de fa anys els Mossos mantenen “una interacció molt positiva amb els centres educatius”, amb xerrades de seguretat i intervencions quan els centres demanen ajuda davant conflictes o fets penals. En aquest sentit, ha assegurat que el cos tindrà “sempre la mà estesa per ajudar el món educatiu i altres estaments de la societat el necessiti”.
Polarització i discursos xenòfobs
Davant dels discursos que vinculen delinqüència i immigració, Catà ha defensat que els Mossos han de fer complir la llei independentment de la procedència de la persona que comet el delicte. “Un delinqüent ho és independentment de la seva raça, color de pell o nacionalitat”, ha afirmat. Així, ha avisat que els Mossos se centren “en la persona que fa mal a altres persones, no en si és migrada o catalana”.
Sobre la possible conflictivitat derivada de l’actual context de polarització, ha assenyalat que els Mossos ja fa mesos que hi fan front: “Ens hi hem d’adaptar. Hem de protegir les persones evitant que els grups antagònics es facin mal, independentment dels seus ideals i respectant l’estat democràtic”.
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