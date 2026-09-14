Catalunya frega els 10.000 presos, amb Brians 2 com la presó amb més reclusos
L’augment de penes a multireincidents, que abans eren castigats amb multes, és un dels factors que explica l’increment de la població reclusa.
J. G. Albalat
En tres anys i vuit mesos s’ha produït un augment del 24,4% en el nombre de presos a Catalunya al passar dels 7.713 interns que hi havia el 31 de desembre del 2022 als 9.597 que hi havia el 31 d’agost del 2026. És a dir, 1.884 més. La Generalitat ja està prenent mesures davant l’increment anual de la població reclusa, que només en els primers mesos d’aquest any ha augmentat en 438 persones.
Una d’aquestes mesures és la instal·lació de dos mòduls prefabricats a l’actual centre penitenciari de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragona), que comportarà la creació de 256 places. També està en estudi la construcció de dos mòduls més en una altra presó que les fonts de la Conselleria de Justícia consultades per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, no han precisat.
La presó de Mas d’Enric és una de les cinc que han sigut construïdes sota el règim de dret de superfície, que suposa la cessió del terreny perquè una empresa pugui aixecar els mòduls i assumeixi el manteniment durant un període de temps. El juliol del 2005, la Generalitat va adjudicar el dret de superfície a les empreses Comsa Concesiones i Emte, que van ser les que van construir la presó tarragonina.
Quatre anys més tard, el setembre del 2009, es va constituir la societat Superficiària CP Mas d’Enric per a l’"explotació" d’aquest dret de superfície i la conservació del centre penitenciari a canvi del pagament d’una quota anual per part de l’Administració catalana. Fonts de la conselleria han confirmat a aquest diari que en l’actualitat s’està negociant amb l’adjudicatària de Mas d’Enric.
Del 2010 al 2022
La dada objectiva és que, des del 2010 fins al 2022, la xifra de presos va anar disminuint a poc a poc. El 31 de desembre del 2010 hi havia a les presons catalanes 10.532 interns; el 2013 n’hi havia 9.816, i el 2022 eren 7.713. Aquesta tendència, no obstant, ha canviat i el nombre de presos no ha parat de créixer: 8.042 el 2023; 8.594 el 2024, i 9.150 el 2025, segons les xifres oficials facilitades a aquest diari per la Conselleria de Justícia.
Aquestes dades són computades fins al 31 de desembre de cada any però no representen el total de persones que passen per les presons, ja que uns entren i d’altres surten. Aquesta xifra acumulada és superior: el 2024, 14.035 persones van estar en un centre penitenciari; el 2025, 14.511, i fins a l’agost del 2026, 13.069. La presó catalana amb més reclusos és Brians 2, situada a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
Les fonts de la Conselleria de Justícia afirmen que aquest increment anual es deu a dos factors: l’augment de la lluita contra la delinqüència per part dels cossos policials i la millora del sistema judicial a l’hora de dictar presó provisional –a l’agost estaven en aquesta situació el 21,08% dels reclusos, una mica més que el 2025, quan el percentatge va ser del 20,4 %– o de dictar les sentències. Una dada que cal tenir en compte és que ara els delinqüents multireincidents són condemnats a penes de presó efectiva des de les últimes modificacions legislatives –si acumulen més de tres sentències per delictes similars– i no a una multa.
Dones preses
L’evolució de dones preses en comparació amb els homes ha sigut molt diferent. L’increment des de finals del 2022 fins a l’agost del 2026 ha sigut insignificant: un 3,7%. La majoria (66%) són espanyoles. En presó preventiva han passat del 13,45% al 18,46%, mentre que el percentatge d’internes condemnades ha disminuït del 87% al 82%.
Les principals causes d’ingrés de les dones a la presó són els delictes contra el patrimoni, com els robatoris (entre el 42% i el 45%), el tràfic de drogues –que està a la baixa– i els homicidis.
Els presos homes sí que han augmentat de forma considerable: han passat dels 7.237 que convivien a finals del 2022 en un centre penitenciari als 9.066 d’aquest agost. La diferència, per tant, és de 1.829 interns més. A finals del 2025, el 52% dels presos eren de nacionalitat estrangera.
En l’actualitat, el 40,72% dels reclusos homes són a la presó per delictes contra el patrimoni, el 13,67% per tràfic de drogues, el 19,58% per homicidis i el 10,24% per agressions sexuals. El 2026, segons les estadístiques oficials, han augmentat els delictes de violència masclista, que són el 8,11% del total.
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