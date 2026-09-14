Illa promet climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències fins al 2031
El Govern aprova aquest dimarts un acord amb una inversió de 100 milions per actuar en 100 escoles en dos cursos
Sara Soteras
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest dilluns climatitzar els 2.530 centres educatius públics i 51 residències d'aquí al 2031. Així ho ha assegurat el cap de l'executiu en la seva conferència de meitat de mandat al Museu Marítim de Barcelona. Es tracta d'un acord de Govern que aprovarà aquest dimarts el Consell Executiu, amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en 100 centres prioritaris fins al juny de 2028. Per al desplegament general, a més d'Infracat, es recorrerà als ajuntaments perquè puguin avançar el finançament o demanar-lo a l'Institut Català de Finances (ICF). Des de l'executiu situen el reemborsament definitiu el 2037. També ha anunciat la climatització de 51 residències.
Tres models diferents
El pla de xoc iniciat aquest mes d'abril amb 20 milions comporta la instal·lació de ventiladors en 392 centres. Ara, s'han prioritzat 100 edificis per a una climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables. El Govern preveu que estiguin operatius en finalitzar el curs 2027-28.
Des del departament, plantegen tres models diferents perquè cada escola s'adapti al que millor respongui a les seves necessitats. Educació remarca que no tots el centres podran iniciar les obres de climatització directament, sinó que alguns hauran de comptar amb intervencions prèvies com ara el manteniment de finestres. També s'intentarà calendaritzar les actuacions per no confluir amb l'activitat ordinària dels centres.
2.430 centres restants
Segons detalla l'executiu, una oficina tècnica coordinarà el departament d'Educació i el d'Economia, amb Infracat i els municipis. De cara a la col·laboració publicoprivada, es fa ara una crida als ajuntaments perquè manifestin si volen assumir-ne l'execució i finançament. També podran acollir-se a operacions de finançament amb l'ICF, amb subvencions dels tipus d'interès.
Per a fer-ho, tenen un termini de 2 mesos a partir de la publicació al Diari Oficial del Govern de Catalunya (DOGC). Economia i Finances serà qui lideri el disseny financer i operatiu, la gestió dels plecs de licitació i les consultes al mercat per atraure inversió privada.
Climatització de residències
El Govern també aprovarà en un futur un altre acord sobre la climatització de residències per a gent gran i persones amb discapacitat. Primerament, s'accelerarà la climatització de 51 centres propis amb 58 milions. Es preveu que les actuacions finalitzin el 2031, com les del Pla Actualitza Clima en les escoles.
Com que la major part dels equipaments són privats, on la Generalitat hi contracta places, es preveu una línia d'endeutament amb l'ICF de 50 milions el 2027, que poden millorar entre uns 40 i 45 centres residencials.
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