Sis anys d'internament per a un menor en un cas similar al crim de Manresa
El processat, que aleshores tenia 17 anys, ha reconegut avui en una vista de conformitat haver matat un jove de 18 anys a cop de ganivet al cor
ACN
La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament i a 2 anys de llibertat vigilada l'acusat de matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. En els pròxims dies ingressarà en un centre educatiu de justícia juvenil de Lleida, segons fonts judicials. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil.
Sense ser exactament el mateix, aquest cas, té molts paral·lelismes amb el de la mort de Carles Vilajosana a Manresa el passat 1 de setembre. En el cas que ara s'ha jutjat a Lleida, el processat tenia 17 anys en el moment dels fets, un més que l'acusat de Manresa, cosa que el situa en la mateixa franja de responsabilitat penal de la Llei del Menor. L'agressió de Tàrrega es va produir cap a la una de la matinada del 21 d'agost de 2025, en el transcurs d'una baralla al portal del presumpte agressor, al carrer de Sant Pelegrí de la capital de l'Urgell. La víctima, Juan Guerrero, de 18 anys, va rebre almenys dues ganivetades al cor. El SEM el va traslladar en estat crític a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però finalment va morir.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el menor de 17 anys com a presumpte autor de la mort violenta i el jutjat de guàrdia va ordenar el seu internament en règim tancat, exactament com ha passat en el cas dels dos primers detinguts a Manresa fa dues setmanes. El noi va estar internat en un centre durant nou mesos --el termini màxim previst-- i el maig passat va quedar en llibertat vigilada a l'espera de judici. La vista s'havia de celebrar aquest dilluns i dimarts a Lleida, però finalment, però, la Fiscalia, la defensa i l'acusació particular han arribat a un acord de conformitat.
Una altra petició de reforma de la Llei del Menor
La mare de la víctima de Tàrrega, Sílvia Guerrero, ha considerat "molt injust" el desenllaç d'aquest cas i ha lamentat que el condemnat "no trepitjarà mai la presó". Segons ella, "no pot ser que un assassinat amb dues ganivetades al cor" es tanqui amb 6 anys d'internament i sense una pena de presó. Guerrero ha afegit que la sentència "no és un consol", però sí "un impuls per continuar lluitant i recollint firmes per demanar canvis en la Llei del Menor". Juntament amb unes altres quatre famílies, la mare de Juan Guerrero ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. Sílvia Guerrero ha detallat que ja n'ha recollit més de 70.000, les últimes 600 aquest cap de setmana de forma presencial. La dona també ha recordat que té obertes dues campanyes a la plataforma 'Change.org': una per demanar canvis en la Llei del Menor i una altra per demanar més seguretat a Catalunya i "evitar que els ganivets continuïn sortint amb tanta facilitat com veiem avui en dia".
En aquest sentit, la setmana passada, l'alcalde de Manresa també demanava la revisió d'aquesta llei, que va qualificar d'obsoleta, perquè "l'última revisió és de l'any 2000, la societat ha canviat i que, per tant, les lleis s'han d'adaptar a les necessitats que té la societat", i ja va anunciar que duria el tema no només el Parlament de Catalunya, sinó també al Congrés dels Diputats. Una promesa, per cert, que també va fer la germana de Carles Vilajosana durant el funeral de la víctima de l'homicidi de Manresa.
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