Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Premis Regió7Català a ManresaDonanemabChampions al Camp NouMediaMarktKids&Us Manresa
instagramlinkedin

El Govern aprova la creació de l'Observatori Català d'IA i Mercat de Treball per blindar drets laborals

El nou organisme forma part d'un pla més ampli per anticipar-se a l'impacte de la IA en el mercat del treball

La intel·ligència artificial (IA) de Meta disponible en un xat de WhatsApp permet fer preguntes a la IA des d'una conversa al telèfon mòbil

La intel·ligència artificial (IA) de Meta disponible en un xat de WhatsApp permet fer preguntes a la IA des d'una conversa al telèfon mòbil / Gerard Escaich Folch

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

El Consell Executiu del Govern ha aprovat aquest dimarts la creació de l'Observatori Català de la Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar-se al seu impacte en l'ocupació i blindar els drets laborals, un òrgan que va anunciar aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa. L'acord de Govern detalla que l'observatori s'emmarca en un pla més ampli per "anticipar, acompanyar i governar l'impacte de la IA" en el mercat laboral, que també s'ha aprovat aquest dimarts.

El nou pla vol impulsar la transparència sobre l'ús d'algorismes en entorns laborals, reforçar la protecció dels treballadors, crear instruments de suport per a pimes i desplegar programes de capacitació i requalificació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
  2. Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
  3. La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
  4. No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
  5. Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
  6. Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
  7. Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
  8. Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta

El Govern vincula aconseguir el 6% del PIB en educació a l’aprovació del nou finançament i el creixement econòmic

El Govern vincula aconseguir el 6% del PIB en educació a l’aprovació del nou finançament i el creixement econòmic

El Clam estrena a Catalunya la Palma d'Or, el Lleó d'Or i el Gran Premi del Jurat de Sundance d'enguany

El Clam estrena a Catalunya la Palma d'Or, el Lleó d'Or i el Gran Premi del Jurat de Sundance d'enguany

Stephen Frears, un dels grans del cinema europeu, Premi d'Honor del Clam

Stephen Frears, un dels grans del cinema europeu, Premi d'Honor del Clam

Santa Tecla 2026 arrenca oficialment avui a Tarragona amb la Crida i l'homenatge als Perpetuadors i els Teclers

Santa Tecla 2026 arrenca oficialment avui a Tarragona amb la Crida i l'homenatge als Perpetuadors i els Teclers

Alerta per pluges intenses a diverses comarques catalanes aquest dimecres

Alerta per pluges intenses a diverses comarques catalanes aquest dimecres

Vuit hores de música electrònica a Sant Joan de Vilatorrada amb una nova edició de l’Elektrobrunch

Vuit hores de música electrònica a Sant Joan de Vilatorrada amb una nova edició de l’Elektrobrunch

Gil Membrado acaba tercer la seva primera temporada al mundial Júnior de ral·lis

Gil Membrado acaba tercer la seva primera temporada al mundial Júnior de ral·lis

Municipis de la Catalunya central s’il·luminaran de taronja per la seguretat dels pacients

Municipis de la Catalunya central s’il·luminaran de taronja per la seguretat dels pacients
Tracking Pixel Contents