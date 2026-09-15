El Govern aprova la creació de l'Observatori Català d'IA i Mercat de Treball per blindar drets laborals
El nou organisme forma part d'un pla més ampli per anticipar-se a l'impacte de la IA en el mercat del treball
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ACN
Barcelona
El Consell Executiu del Govern ha aprovat aquest dimarts la creació de l'Observatori Català de la Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar-se al seu impacte en l'ocupació i blindar els drets laborals, un òrgan que va anunciar aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa. L'acord de Govern detalla que l'observatori s'emmarca en un pla més ampli per "anticipar, acompanyar i governar l'impacte de la IA" en el mercat laboral, que també s'ha aprovat aquest dimarts.
El nou pla vol impulsar la transparència sobre l'ús d'algorismes en entorns laborals, reforçar la protecció dels treballadors, crear instruments de suport per a pimes i desplegar programes de capacitació i requalificació.
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