El PSC portarà la prohibició del burca al Ple de Lleida: preveu sancions d'entre 400 i 750 euros
La tinent d’alcalde Cristina Morón assegura que la normativa està contrastada jurídicament i té com a objectiu protegir la dignitat de les persones davant conductes discriminatòries en l'espai públic
Regió7/ACN
L'Ordenança de Civisme i Convivència que preveu la prohibició d'elements que tapin el rostre com el burca o el nicab, no ha superat el tràmit de la comissió pels vots en contra d’ERC, el PP i el Comú, i l’abstenció de Juts i Vox. Això no obstant, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat de Ple que tindrà lloc el divendres de la setmana que ve, 25 de setembre. La tinent d’alcalde Cristina Morón ha defensat que l’ordenança està “contrastada tècnicament i jurídicament” per experts i també pels advocats de la Paeria de Lleida. Pel govern municipal, prohibir el burca o el nicab és una “política feminista” no una mesura de seguretat perquè l’objectiu és evitar que una dona “desaparegui o s’aïlli” de la ciutat per una norma.
La prohibició del burca o el nicab a l’espai públic a Lleida està estipulada a l’article 12 de la nova Ordenança de Civisme que el govern municipal treballa des de fa 2 anys i que de moment no rep el suport dels grups a l’oposició, per la qual cosa no prosperarà perquè estan en minoria, a no ser que hi hagi algun acord en una setmana. En concret, aquest article regula la forma de vestir de la ciutadania i també prohibeix anar nu. S’hi preveuen excepcions en el cas de burca o el nicab, situades en els llocs de culte o altres espais on s’accepten aquests costums.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat per elaborar el text han parlat amb “islamistes” que els han indicat que no hi ha cap precepte a l’Alcorà que digui que les dones han d’anar tapades. “Forma part d’una tradició”, ha afegit Larrosa, que també ha dit que els han traslladat que a Lleida no hi ha dones que vagin amb burca o nicab. La sanció que es fixaria per anar amb aquesta vestimenta en cas que l’ordenança prosperés aniria entre els 400 i els 750 euros, però abans es faria un advertiment.
La tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Cristina Morón, ha apuntat que la voluntat de l’ordenança és la de protegir la dignitat de les persones davant conductes discriminatòries davant qualsevol situació d’origen, ètnia, condició social, entre d’altres. Per això també es volen sancionar burles i amenaces contra les persones.
Per la seva banda la regidora de Feminismes, Carme Valls, ha volgut deixar clar que la prohibició del burca o el nicab no es fa per seguretat o convivència, sinó per defensar “el dret de les dones”. “Totes han de poder decidir amb llibertat, sense dependències ni aïllaments. És un tema clau”, ha remarcat. Per això ho ha definit com una “política feminista, d’acompanyament”, perquè cap dona desaparegui de l’espai públic per una norma.
La Paeria vol engegar un Pla d’intervenció socioeducatiu per fer pedagogia, basat en “drets fonamentals, en igualtat de gènere, respecte a la diversitat cultural i el dret a lliure decisió de cada dona”. Segons Valls, utilitza una metodologia “no coercitiva”, basada en la confiança, en el treball comunitari, i la proximitat. Les primeres actuacions ja s’estarien començant a fer per establir vincles amb “dones referents” de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d’acollida, reforçar la formació dels professionals, la diversitat cultural i la perspectiva de gènere.
Segons Valls, el que estan fent és “incloure aquestes dones als espais de la ciutat”, perquè ara mateix no volen que estiguin “aïllades”. Així mateix, també proposen una avaluació continua de com funciona el pla i veure els resultats reals, ja que aquest és un punt molt important en el marc de la nova Ordenança de Civisme.
Augment de les sancions per als qui contractin serveis de prostitució
Un altre dels punts destacats de la nova ordenança fa referència en l’actualització de les sancions relacionades amb la prostitució, que ja fa anys que està prohibida a Lleida. El govern municipal vol fer incís en les persones que contracten serveis d’aquest tipus, i per això augmenta les multes que passaran a ser d’entre 1.000 i 1.500 euros. En canvi, per a les persones que exerceixin la prostitució la sanció es mantindrà entre els 400 i 500 euros.
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta