Fontanals demana al Consell la unitat d'alcaldes sobre el futur de l'aeròdrom

L'alcalde de Fontanals, Ramon Chia, ha demanat al Consell Comarcal i als seus homòlegs del Consell d'Alcaldes la creació d'un front comú de càrrecs electes locals sobre la possible ampliació dels usos i les instal·lacions de l'aeròdrom. Tant Chia com l'alcalde de Das, Enric Laguarda, creuen que el nou Pla Director de l'aeròdrom blindarà l'entorn natural dels seus termes municipals, però, per si de cas, Chia ha fet una crida als batlles per mantenir una posició unitària i ferma davant possibles temptacions de la Generalitat d'autoritzar un futur creixement.

L'any 2008 la Cerdanya política es va unir en un front unitari i sense fissures partidistes per defensar les aigües del Segre d'un possible transvasament de cabal cap a la conca del Llobregat a través del túnel del Cadí. Unes estaques topogràfiques a tocar del Segre a Prats que ningú no va assumir com a seves però que des de la Generalitat es van atribuir a l'Estat va fer unir els alcaldes de la Cerdanya en una acció amb molt pocs precedents. L'alcalde de Fontanals vol que aquella unió per defensar l'aigua es repeteixi ara per oposar-se a una ampliació de l'aeròdrom, que, al seu entendre, malmetria també l'entorn natural de la vall.

Ramon Chia ha argumentat que «el mort en els posen a Das i Fontanals perquè l'aeròdrom és als nostres termes, però aquí hi hauria d'haver una sèrie d'alcaldes que s'hi impliquessin, perquè els efectes d'una ampliació serien per a tota la comarca, no per a nosaltres sols». Davant d'aquesta situació, Chia ha remarcat que «hauríem d'anar els disset alcaldes a l'una, però tothom fuig d'estudi... un perquè és d'un partit i l'altre perquè és de l'altre, tothom vol quedar bé... jo he demanat la unitat en un Consell d'Alcaldes per parlar tots d'això, però no s'ha convocat». L'alcalde de Fontanals creu que sovint la Generalitat no ha demostrat la fermesa que considera necessària per oposar-se a l'ampliació de l'aeròdrom.