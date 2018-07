La Seu d'Urgell dona el tret de sortida a les rebaixes d'estiu amb actes al carrer

Avui, diumenge, el passeig de Joan Brudieu de la Seu d'Urgell acollirà la Shopping Rebaixes, l'activitat comercial que dona el tret de sortida a les rebaixes d'estiu a la capital de l'Alt Urgell.

De les deu del matí a les vuit del vespre, al passeig de Joan Brudieu els urgellencs i visitants hi trobaran tota mena d'ofertes, ocasions, novetats, menjar i jocs inflables per als més petits.

A la Shopping Rebaixes hi haurà roba de dona, roba d'home, roba íntima, roba infantil i juvenil, sabates i complements, bijuteria, i tarot, flors, joguines, herbolari, perruqueria i estètica.

Tal com han informat des de l'organització, per cada 10 euros de compra, els comerciants donaran un val pel valor de 0,50 euros per bescanviar pel dinar o berenar a la parada de Carnisseria Charlie. També es podrà comprar una polsera forfet de 5 euros perquè els infants puguin pujar durant tot el dia i sense límit als jocs inflables.

Aquesta activitat comercial és organitzada per la Unió de Botiguers de la Seu d'Urgell (UBSU) i La Seu Comercial, amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i l'Ajuntament urgellenc.