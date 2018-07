Els comuns, en contra que l'aeròdrom cerdà es converteixi en comercial

Catalunya en Comú de l'Alt Pirineu i l'Aran ha volgut mostrar la seva disconformitat davant d'una possible modificació urbanística que permeti augmentar el sòl urbanitzable a la Cerdanya i convertir l'aeròdrom de la comarca en aeroport comercial.

En aquest sentit, la formació considera, segons ha expressat a través d'un comunicat, que l'ecosistema d'aquest territori pateix d'una «càrrega elevada» d'activitats immobiliàries i que, si aquesta augmenta, «pot malmetre la imatge de comarca». Pel que fa a l'Aeròdrom de la Cerdanya, des del partit han defensat que pugui «rebre inversions que millorin les seves instal·lacions» però, han dit, «sense recórrer al finançament basat en l'especulació urbanística».

Per tot plegat, el grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya, en la qual demana que s'obri una via de diàleg amb la població cerdana sobre com ha de ser el seu desenvolupament territorial, a més d'aturar la modificació del pla urbanístic i el projecte d'ampliació de l'aeròdrom.



Ampliació innecessària

Per a Catalunya en Comú, incrementar el sòl urbanitzable de la Cerdanya «només beneficiaria una activitat especuladora», ja que, segons han defensat, aquesta ampliació no és necessària.

A través d'un comunicat, en el qual han volgut manifestar el seu desacord a aquesta possibilitat, han explicat que la comarca disposa «d'alts nivells de confort mediambiental», els quals es podrien posar en risc si l'activitat immobiliària va a més.

Més concretament, en el cas de l'aeròdrom, han volgut deixar clar que continuaran donant el seu suport a totes aquelles inversions que contribueixin a millorar l'equipament per facilitar «les activitats de formació professionals, esportives i turístiques», però que, al mateix temps, rebutgen que es pugui convertir en aeroport comercial.