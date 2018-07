La Seu d'Urgell abordarà l'assetjament escolar des d'una perspectiva social

Abordar l'assetjament escolar des d'una perspectiva social, i no només escolar, i vincular-ho com una problemàtica de la societat. Aquesta és la principal conclusió a què ha arribat la Comissió de Convivència, que es va crear per donar una resposta coordinada a aquesta problemàtica, després de tancar la primera fase del Pla Estratègic Comarcal de l'Alt Urgell de prevenció i per afrontar de manera comunitària el bullying.

Els primers resultats s'han fet públics aquesta setmana a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell amb una presentació per part de l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, la regidora d'Ensenyament, Sílvia Iscla, i el cap d'Inspecció adjunt del departament d'Ensenyament de la Generalitat a Lleida, Josep Serentill.

Una altra de les conclusions que es desprenen de l'estudi, a banda de la necessitat d'abordar l'assetjament escolar com un tema social, i no només dins de les aules, és que els diferents col·lectius consideren que les mesures actuals per afrontar el bullying són insuficients.

Val a dir que aquestes i altres conclusions són fruit del treball de tot aquest curs escolar portat a terme amb docents, famílies, alumnes, monitors de transport escolar i de menjador, monitors de lleure i professionals de l'ensenyament, de la sanitat, seguretat, joventut, de l'esport, entre d'altres.

Per elaborar aquesta diagnosi s'han creat diferents grups de discussió i s'han fet formacions a docents, xerrades a famílies i enquestes, on han participat directament unes 700 persones de la Seu i comarca.



Altres necessitats

L'estudi també conclou altres necessitats per fer front i evitar l'assetjament escolar com la formació continuada de docents, professionals i famílies i establir un circuit i protocol clars i consensuats per abordar aquesta problemàtica.

També ha sorgit una clara demanda de portar terme més activitats vivencials, així com una petició d'ensenyar un ús responsable de mòbils i xarxes socials. D'altra banda, també destaca la petició dels clubs esportius per poder rebre assessorament professional respecte d'aquesta problemàtica.

Partint d'aquestes necessitats reals, la pròxima tardor es disse-nyarà el pla d'actuacions per prevenir i afrontar l'assetjament escolar des de la proximitat i la coordinació territorial.

L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha avançat que per al proper Congrés Educació i Entorn que se celebrarà al maig del 2019 l'Ajuntament ha proposat que el bullying sigui la temàtica central. El Pla Estratègic ha estat impulsat per l'Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i el Servei Educatiu de l'Alt Urgell-Cerdanya, i el suport de l'IDAPA.