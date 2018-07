La Seu identificarà les femtes de gos que no es recullen de la via pública

La Seu d'Urgell ha iniciat aquest mes de juliol una nova campanya d'identificació genètica de femtes de gos, la qual té com a principal objectiu crear una base de dades on hi figuri l'ADN d'aquests animals per, posteriorment, poder identificar a aquells propietaris que no recullin els seus excrements de la via pública.

La capital alturgellenca es converteix, d'aquesta manera, en el novè municipi de Catalunya que opta per aquest sistema, que compta amb una primera fase que consisteix en portar la mascota al veterinari per a què li extreguin una petita mostra de sang, a partir de la qual es podrà conèixer el seu perfil genètic. El consistori, que assumirà el cost d'aquestes proves fins al proper 31 de desembre, així com també el de la xapa identificadora que hauran de portar al collar, ha previst una partida inicial de 43.000 euros amb aquesta finalitat.

Amb el lema 'Ara les caques de gos ja tenen propietari', la nova campanya que ha de permetre identificar de forma genètica els excrements que no es recullen de la via pública ha arrencat aquest mes de juliol a la Seu d'Urgell. D'aquesta manera, els seus amos han de dirigir-se, obligatòriament, a alguna de les clíniques veterinàries de la ciutat que s'hi han adherit per tal que se li pugui extreure una petita mostra de sang a l'animal. A partir d'aquí es podrà conèixer el seu perfil genètic, el qual formarà part d'una nova base de dades d'ADN. Un cop enllestit aquest procés, caldrà recollir a l'ajuntament de la capital alturgellenca una xapa identificadora que s'haurà de posar al collar i que comptarà amb un codi QR. Aquesta també servirà d'ajuda en cas que el gos s'extraviï.

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Jesús Fierro, ha explicat que fins al proper 31 de desembre el cost anirà a càrrec del consistori, que hi destina una partida inicial de 43.000 euros, tenint en compte que a la ciutat hi ha més de 1.500 gossos censats. A partir de l'any vinent, però, seran els propietaris els que hauran de pagar els 18 euros de l'extracció de sang i els 22,50 de l'analítica i, a més, podran ser sancionats si no han facilitat el perfil genètic del seu animal abans de l'1 d'abril de 2019. Fierro ha destacat que l'objectiu de la campanya és que, en cas de trobar una femta a la via pública, es pugui saber qui és el propietari que no l'ha recollit.

Tot i que des de l'ajuntament han insistit en què més d'un 90 per cent de les persones que tenen gos recullen els seus excrements, han afirmat que cal actuar en els casos en què es detecti una conducta incívica. Per aquest motiu, el primer tinent d'alcalde del consistori urgellenc ha explicat que l'ordenança municipal de tinença i protecció d'animals contempla un règim de sancions que va des dels 60 als 2.000 euros. En aquest sentit, deixar la defecació del gos a la via pública es considera una falta "greu" i pot comportar una multa per als seus propietaris d'entre 300 i 1.000 euros. A més, si es comprova que s'ha reincidit més d'un cop en un any o que la femta s'ha trobat en un parc infantil es considerarà com un fet "molt greu" i, per tant, la sanció seria superior.

Per la seva banda, el responsable del projecte Can-ID de l'empresa Vetgenomics, Oscar Ramírez, ha explicat que les restes d'excrements que es trobin a la via pública hauran de ser aportades per personal de l'ajuntament i anar acompanyades de l'acta que faci in-situ la policia local. Un cop la mostra arribi al laboratori se n'extraurà el seu perfil genètic, el qual es compararà amb els dels gossos inclosos a la base de dades d'ADN i, si hi ha alguna coincidència, s'elaborarà un informe on es detallaran les dades de l'animal a qui correspon.