La Cerdanya seleccionarà els joves més addictes al mòbil per al Campament Off-line

Els Campaments Off-line, és a dir sense cap tipus de connexió al món digital, de la Cerdanya tindran un caràcter terapèutic i obriran les inscripcions als joves que més ho necessitin.

El grup de joves que està organitzant l'activitat sota la supervisió del Consell Comarcal ha optat per canviar els tradicionals sistemes d'admissió d'inscripcions en funció de l'ordre d'arribada de les peticions o a través d'un sorteig, per una enquesta que dictamini qui té més addicció a les noves tecnologies i, per tant, qui necessita més una estada en la natura sense connexió a Internet i sense els aparells tecnològics. Els joves guanyadors del concurs de propostes sobre els pressupostos del Consell Comarcal ja han començat a perfilar l'activitat a què es destinaran els 2.000 euros públics. Seran dos dies de colònies a la casa de colònies Ridolaina de Bellver de Cerdanya el cap de setmana de l'onze d'agost.

El requisit indispensable per assistir-hi és, tal com es va establir des del principi, deixar a casa mòbils, tauletes, ordinadors i qualsevol connexió amb el món digital. Com que les colònies seran obertes a tothom i els organitzadors preveuen tenir més demandes que les vint places, han ideat una fórmula de triatge que discrimini en funció de la necessitat de cada jove: faran una enquesta prèvia que fixarà el grau de dependència de cada aspirant. Segons ha explicat un dels joves que coordina l'activitat, Berni Nebreda, en el moment de la inscripció es farà una enquesta sobre aspectes com ara el temps que es passa durant el dia davant les pantalles, les xarxes socials a les que s'està registrat, l'ús que en fan durant estones concretes com els àpats o el moment de posar-se al llit. Els joves que un cop realitzada l'enqueta evidenciïn un grau més alt d'addicció al whatsapp, les xarxes socials i Internet en general seran els que obtindran una plaça per poder desconnectar dos dies a Bellver. Berni Nebreda ha argumentat que «volem saber el grau d'addicció que tenen per tal de fer el triatge de les vint places. Esperem que s'hi apunti molta gent perquè és gratuïta i al Local Jove ja hi han anat joves a demanar informació». Els Campaments Off-line subvencionats pel Consell Comarcal inclouran les nits de divendres i dissabte i els respectius àpats per a vint persones. El transport fins a la casa de colònies, a camí entre Bellver i Montellà pel vessant nord del Cadí, anirà a càrrec de cada jove perquè la contractació d'un autocar encaria molt l'activitat. El grup de sis joves que ara està dissenyant i coordinant el cap de setmana a la natura està preparant també un programa de jocs i activitats complementàries que facin veure als participants que es pot estar bé sense connexió a Internet i comunicacions superficials amb els amics. Nebreda ha explicat que «seran activitats relacionades amb la natura i la convivència, amb jocs cooperatius, perquè vegin que es poden fer coses productives sense el mòbil».

La inscripció per poder particiapar als Campaments Off-line s'obriran els propers dies, segons ha anunciat el grup de joves que les prepara. L'àrea de Joventut, que gestionen conjuntament l'Ajutament de Puigcerdà i el Consell Comarcal, faran pública l'activitat i establiran un termini per presentar les sol·licituds. En principi el públic objectiu de l'activitat és els joves de la Cerdanya que tinguin entre quinze i vint-i-cinc anys, ja que es condisera que els joves per sota d'aquesta edat que ja tenen telèfon mòbil no estan generalment tan enganxats a les noves tecnologies com els més grans, segons ha explicat Berni Nebreda.

Els Campaments Off-line han sorgit de la primera experiència a la comarca de pressupostos participatius. El Consell va activar un programa de participació dirigit als joves perquè triessin el destí de 2.000 euros del pressupost.