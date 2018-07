Martinet amplia a tres setmanes el campus de bàsquet i anglès

arxiu particular

Alguns dels participants en la primera edició del campus de Martinet arxiu particular

L'èxit de la primera edició del campus de bàsquet i anglès celebrat a Martinet l'estiu passat ha empès els organitzadors a allargar-lo una setmana i obrir-lo també a veïns de la zona en la segona edició, que se celebrarà a partir de la segona quinzena de juliol.

El Campus Sunrise Basketball Camp, de Martinet, ofereix una tercera setmana amb un volum d'inscripcions confirmades que supera el centenar de nens provinents d'arreu de Catalunya i Andorra. El campus el coordina la jugadora alturgtellenca Clàudia Baraut i tindrà la participació d'una jugadora del Newcastle de primera divisió, un entrenador de primera divisió anglesa, un monitor de bàsquet bilingüe, un jugador del Baskonia de la LEB plata, el preparador físic del Força Lleida i la mateixa Baraut, segons han explicat des de l'organització. L'activitat va dirigida a nens i nenes d'entre set i quinze anys. Els participants ompliran durant tres setmanes les instal·lacions esportives de Martinet, així com altres equipaments on estaran allotjats. Aquest any també s'hi poden inscriure nens que facin les activitats esportives, però que, en canvi, marxin a sopar i a dormir a casa seva.