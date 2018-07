El PSC de la Seu vol un pla a l'estiu per frenar els actes incívics dels joves a les places

El grup municipal de Compromís X la Seu vol que l'Ajuntament reforci la seguretat a les places de la ciutat. La formació política a l'oposició del govern municipal del PDeCAT ha proposat realitzar mesures concretes a les places de la Seu com ara augmentar la freqüència de les patrulles de la policia municipal i reforçar el manteniment i la neteja de les places.

Segons han remarcat els seus responsables, els últims mesos «s'han rebut queixes veïnals des de la totalitat de places de la ciutat en què es demanava un reforç urgent del manteniment i neteja dels espais i la recerca d'una solució als problemes greus d'incivisme, sobretot provocats per l'oci nocturn». Entre les places de les que han sorgit més queixes dels veïns hi ha la plaça de davant de l'església de Santa Magdalena, la del Camp d'en Codina, la del Carme, la Joan Sansa i la plaça Lleteries, entre d'altres. El grup de Compromís ha emfasitzat que es tracta d'una problemàtica que cal solucionar «i ara a l'estiu, en què els joves en edat escolar estan de vacances, és un moment on es fa imprescindible fer aquestes actuacions», segons ha remarcat el grup que lidera Òscar Ordeig.

En aquesta línia, ha argumentat que «l'equip de govern del PDeCAT ha realitzat petites accions que no han aconseguit resoldre els problemes que encara continuen succeint en repetides ocasions. Una vegada més es demostra que no hi ha cap model de ciutat ni cap pla que solucioni els reptes que té la ciutat en el present i en el futur». El partit ha reclamant una «convivència òptima».