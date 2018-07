La Seu entrega els premis del tercer concurs de contes infantils Joles Sennell

La biblioteca Sant Agustí de la Seu ha fet públics aquesta setmana els guanyadors del Premi Joles Sennell de contes infantils, que aquest any ha arribat a la tercera edició.

Els guardonats han estat Laia Pino, de la Seu, amb el relat I el sol? en la categoria de deu i onze anys; Guiomar Galindo, també de la Seu, per Bàrbara en la categoria de dotze i tretze anys; Zoa López, del Pont de Bar, amb Éssers màgics, que ha rebut un accèssit en la categoria dels 14 i 15 anys; i Etna Miró, de Lleida, amb La reina i l'ocell, o l'amor que no val en la categoria de 16 i 17 anys. La categoria per a adults l'ha guanyat el periodista de Sabadell Blai Felip amb Encantat.

Els premis han comportat una dotació global de més de 2.000 euros, dels quals la meitat han estat per al guanyador de la categoria per a adults. El concurs l'organitza la biblioteca Sant Agustí amb l'ajut de l'Ajuntament, el Consell, Ensenyament i patrocinadors privats.