La Ramon Llull Puigcerdà vol aplegar 2.500 persones en el vintè aniversari

Tot està a punt a la Cerdanya per celebrar, a partir de dilluns que ve, dilluns dia 9, la vintena edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà. Els seus organitzadors, amb l'Associació Universitària de Cerdanya (Aucer), l'Ajuntament i la URL al capdavant, van presentar ahir a la Diputació de Girona un esdeveniment acadèmic que s'ha fixat com a repte reunir 2.500 persones en tots els seus actes.

El gruix central de la Universitat d'Estiu puigcerdanesa el formen quinze cursos que ofereixen un ventall molt divers del coneixement per atraure públic de tots els àmbits. Es tracta de cursos com ara els de Càtars i Occitània, Classicisme i Haydn, la Cerdanya romana, Llibres que et canvien la vida, Caravaggio, Sabem què mengem, Etnobotànica d'alta muntanya o Iniciació als món dels vins. Els cursos, que sumaran al voltant dels 350 alumnes segons les xifres dels últims anys, es complementaran amb dues jornades professionals, la del Col·legi de Metges de Barcelona i la del Col·legi de Farmacèutics de Girona, un curs d' smartfilms per a estudiants de batxillerat, un taller de cuina i un programa paral·lel obert al públic en general amb nou activitats culturals i científiques com ara la Nit de les arts amb Brodas Bros i una xerrada amb Antoni Bolinches, la Nit dels estels amb Llibert Fortuny i una presentació de llibre amb Neus Pintat, o una excursió al Solsonès... La combinació de les tres branques de l'esdeveniment fa augurar una participació d'unes 2.500 persones, segons han apuntat el president de l'AUCER, Francesc Armengol, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i la secretària general de la Universitat Ramon Llull i directora de l'esdeveniment, Anna Berga, en la presentació celebrada a Girona. Les tres institucions han aprofitat la celebració del vintè aniversari per assegurar la continuïtat de la cita acadèmica com a mímin per als pròxims quatre anys amb un nou conveni de col·laboració i la creació d'una comissió assessora que l'analitzarà permanentment per estudiar la introducció de millores en la gestió.



El canvi climàtic a la Cerdanya

La Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà s'inaugurarà dilluns que ve a la sala de convencions del Museu Cerdà amb una conferència del meteoròleg Tomàs Molina amb el títol «El temps del 2025. Com serà la Cerdanya?».